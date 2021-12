El PSOE de Badajoz reclama un estudio sobre las palmeras del Paseo de San Francisco afectadas por el picudo rojo

En nota de prensa, el PSOE ha matizado que su intención es saber qué está pasando con las palmeras de la ciudad, dado que un "buen número" de vecinos se ha puesto en contacto con el Grupo Socialista preguntando por el estado de las mismas al ver muchas de ellas "desmochadas".

Así, los socialistas no entran a cuestionar los diferentes tratamientos utilizados y si los resultados han sido los esperados o no, sino que "únicamente" quieren conocer el balance que hace la Concejalía de Medio Ambiente, "entre otras cosas, para tranquilizar a la población, conociendo qué medidas se está tomando para restituir la planta y así no transformar el paisaje urbano".

Según han concretado, los vecinos se han dirigido al PSOE para conocer qué pasa en el Paseo de San Francisco para que aparezcan 32 palmeras "mutiladas al ser podadas al máximo, convertidas en un tronco sin hojas", mientras que en la cercana plaza de Minayo las palmeras se han reducido a la mitad.

No obstante, "no son los únicos emplazamientos, aunque sí los más visibles" y según los propios datos facilitados por el ayuntamiento en los últimos tres años se habrían eliminado unas 100 palmeras, no conociéndose nuevos datos desde finales de 2020, a tenor de lo cual el Grupo Socialista ha expuesto que la ciudadanía se pregunta si las palmeras muertas van a ser reemplazadas por otras, cuándo se hará y en qué vías principalmente.

Para los socialistas, "el mal de esta oruga, del picudo rojo, es general en la región y se ha extendido a unos 200 municipios", pero creen que poner las zonas verdes en manos de contratas, "que van al negocio, no ha dado resultado y menos en estas tareas tan específicas", por lo que "es importante el cuidado y una tala responsable y no 'amputar' los árboles".

"La desatención prolongada hace que el poder de respuesta sea más ineficaz, de ahí que muchos pacenses se pregunten por palmeras que dan por perdidas o árboles arrancados como es el caso de la plaza de San Andrés", ha incidido el PSOE, para quien urge dotar de medios y personal a la Concejalía de Medio Ambiente, y, si ahora no es posible a corto y medio plazo, sacar a licitación un contrato de carácter plurianual e integral, destinado a la superficie arbórea de la ciudad.

"Y no los remiendos de los últimos tres años con 10 adjudicaciones diferentes relacionados con plantas de gran porte por unos 400.000 euros", ha concluido el Grupo Socialista, que ha considerado que los parques y jardines "son algo muy serio" y ha afirmado que Badajoz "no puede ser una ciudad sin referencias paisajísticas".