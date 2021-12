El director general de Salud Pública dice que no se sabe cuándo se llegará al pico de esta séptima ola

En declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en el acto institucional con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida 2021, en el Parque Bruil de Zaragoza, Falo ha comentado que la transmisión tiene carácter comunitario, "salvo en algunos sitios, donde se dan agrupamientos y brotes".

Ha añadido que al observar con detalle la evolución de los contagios, aparecen subidas y bajadas diarias en forma de "zigzag" y "eso hace muy inestables las previsiones", de manera que podría haber una bajada rápida de casos, pero también que ésta adoptara una forma de mesetas y "no sea rápida".

Falo ha explicado que la subida de casos de las últimas semanas responde a la "intensa" movilidad e interacción social que se está produciendo. "Parece que estamos recuperando el tiempo perdido" y "tenemos ganas de abrazar, de contactar con la gente a la que queremos", ha apuntado.

El director general ha manifestado que desde el Departamento se sigue con atención la situación de todo el territorio y "estamos hablando con los responsables municipales" de las zonas más afectadas, como Huesca, Alcañiz y parte del Aragón oriental.

Falo también ha precisado que el grupo de edad de menores de 12 años "aporta entre 20 y 25 por ciento de los casos" en esta comunidad autónoma, para recordar que este virus se manifiesta con "escasa gravedad" en los niños, pero éstos pueden transmitirlo a los mayores con los que conviven.

ASCENDENTE EN TODO EL PAÍS

El director general ha subrayado que se aprecia una "situación ascendente de manera generalizada en todo el país" y "mucho más acusada en otros países de Europa y el mundo" y si no hubiera una alta cobertura de vacunación contra la COVID-19 en Aragón y España el impacto del coronavirus en número de casos, gravedad y mortalidad sería "mucho mayor".

Respecto a la posición de Aragón en el conjunto del país, ha comentado que si bien ahora es destacada, ha habido ondas anteriores donde "no hemos estado los primeros", como en la de abril y mayo, cuando este territorio registró tasas "muy inferiores a la media nacional" o en enero y febrero, con un "comportamiento muy discreto".

Sobre la nueva variante Ómicron, ha sostenido que todas las comunidades autónomas están "muy vigilantes" y en el caso de Aragón ha estimado que sería "lógico" que puede aparecer "en algún momento" puesto que está presente en Europa y en algunas comunidades autónomas.

"No sabemos todavía si esta variante desplazará a la Delta, que es la predominante" en este territorio, y, además, "queda mucho por saber respecto hasta que punto es más grave o no y si tiene respuesta a la vacuna", para lo que hace falta "tiempo", si bien los estudios preliminares "no hablan de una cepa que sea extraordinariamente grave".

VACUNA A MENORES DE 12 AÑOS

El director general ha recordado que si bien la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado la vacuna para menores de entre 5 y 12 años, todavía ha de recibir el visto bueno en la Comisión de Salud Pública de España, algo que puede ocurrir "en unos días o la próxima semana".

Ha expresado la voluntad el Gobierno de Aragón de administrarla "en cuanto podamos", si bien ha aclarado que tiene una presentación diferente a la de los adultos, tanto en cuando al vial, como en su concentración, y por eso hay que esperar a que la industria la proporcione y se distribuya, con la previsión de que se pueda disponer de ella "en la segunda quincena de diciembre, pero no en cantidades suficientes para poder ponérsela a toda la población" diana.