Generalitat i Diputació conviden a ajuntaments de grans ciutats a sumar-se al Consorci Alfons el Magnànim

El conseller de Cultura, Vicent Marzà, i el president i la vicepresidenta de la Diputació de València, Toni Gaspar i Maria Josep Amigó, s'han reunit amb representants de corporacions locals i provincials per a presentar-los la proposta de creació del consorci.

Marzà ha explicat que "tant la Generalitat com la Diputació de València volen dotar a la Institució Alfons el Magnànim d'una major actuació en el camp de la investigació". "És per açò que treballarem perquè siga un espai de reflexió i d'acompanyament als creadors i creadores de tot el territori valencià, la qual cosa suposa convertir-lo en un focus cultural que aconseguisca a tota la ciutadania", ha afirmat.

Per tant, apunta, "és importantíssim que altres institucions municipals i supramunicipals siguen partícips d'aquest projecte verdaderament enriquidor".

Per la seua banda, Maria Josep Amigó ha destacat la voluntat que el Magnànim "faça un pas més amb la finalitat de projectar encara més la magnífica tasca que el centre duu a terme en l'àmbit cultural".

"Per açò hem acordat amb la Conselleria de Cultura camine cap a la constitució d'un consorci on participarien tant la Diputació de València com a la Generalitat, i al que hem convidat a formar part a les altres diputacions i als ajuntaments de les ciutats valencianes amb major població. Així, el Magnànim passaria a ser una institució d'àmbit de País Valencià, i podríem dotar-ho de més estructura i pressupost".

Amigó ha afegit que ja que des del Magnànim es treballa "amb visió de país i amb voluntat global, és lògic que estiga adscrit a la Generalitat". "Al cap i a la fi, les divisions provincials no tenen sentit en una institució cultural d'aquestes característiques", postil·la.

"Per a aconseguir eixos objectius, ens agradaria comptar amb l'ajuda de les institucions a les quals hem convidat a construir aquest projecte cultural, amb personalitat jurídica pròpia, amb autonomia funcional i econòmica i amb voluntat d'estendre el seu àmbit d'actuació", ha afegit el conseller Marzà.

Actualment, el Magnànim és una entitat cultural amb més de setanta anys d'antiguitat que depèn de la Diputació de València. La seua principal funció és la de ser una editorial pública d'investigació i divulgació. Amb aquesta finalitat, a més, organitza debats, conferències i congressos.

FONS DE MÉS DE 1.300 LLIBRES

El Magnànim té un fons editorial de més de 1.300 llibres i revistes i, des de la dècada dels cinquanta del segle XX, és la responsable de les edicions anuals dels Premis València, que es convoquen en les modalitats d'assaig, narrativa, poesia o novel·la gràfica.

De la mateixa manera, impulsa els Premis València Nova per a menors de trenta-sis anys en aquestes quatre modalitats. Des de 2016 fins a l'actualitat, el Magnànim ha sigut un verdader dinamitzador del sector editorial, amb més de dues-centes publicacions, trenta coedicions i unes seixanta col·laboracions.