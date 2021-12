La CGT asegura que Renfe no oferta los servicios necesarios desde Vigo "pese a la demanda existente"

El sindicato ha dirigido una carta a la Directora General de Renfe Viajeros en Madrid, Sonia Araújo López, y a la Dirección de Renfe en Galicia, en la que denuncian la falta de servicios desde Vigo tanto hacia A Coruña como hacia Madrid.

"No entendemos como días de alto tráfico, cuanto todos los trenes con salida Vigo circulaban completos" -como el 12 de octubre y el 1 de noviembre-, el tren ALVIA de las 8,55 Vigo-Madrid no circuló, "quedando viajeros sin la posibilidad de utilizar el ferrocarril como medio de transporte y teniendo que desplazarse en autobús o coche particular".

Solicitan también que se restablezca el tren Vigo-Santiago con salida a las 22,30 horas, "que existía antes de la inauguración del eje atlántico y que fue eliminado pese a las protestas de trabajadores y estudiantes".

APERTURA DE VIALIA

El sindicato ha recalcado que con la apertura del centro comercial VIALIA "se hace todavía más necesario" el mencionado servicio, ya que el último tren sale a las 21,35 horas de Urzaiz hacia A Coruña "obligando a los pasajeros a finalizar su visita a Vigo a las 21,00 horas, lo que limita sus actividades". "En la mayoría de las ciudades con núcleos de población con la densidad de Vigo, Pontevedra o Vilagarcía, el servicio ferroviario finaliza a partir de las 23 horas", han incidido.

A este respecto, no consideran una "solución adecuada" la circulación en doble composición del tren 09212 de jueves a domingo -ofertando 558 plazas en lugar de las 282 habituales-. Aseguran que así se producen "aglomeraciones" de viajeros en la zona anterior al control de seguridad, "lo que también retrasa los trenes, ya que más de 500 viajeros deben pasar por el scanner de seguridad, saliendo el comboy con retrasos que han llegado a alcanzar los 20 minutos en Urzaiz y 30 en su llegada a A Coruña".

Esta circunstancia, recuerdan, "supone la indemnización por retraso a los viajeros, teniendo que devolver a los viajeros una parte de la recaudación del precio del billete".

La CGT ha solicitado, por otra parte, la reposición del tren con salida de Vigo a las 6,58 horas, "que no está previsto en el aumento de circulaciones por la entrada en funcionamiento del AVE y que obliga a los viajeros de Pontevedra a llegar a Santiago con más de una hora de adelanto", teniendo que utilizar ahora el que sale de la ciudad olívica a las 6,40 horas.

"Estos recortes de servicios van en contra de las estrategias de fomento del tren como medio de transporte en los desplazamientos diarios de la ciudadanía", han lamentado.

"COMPROMISO" CON LOS SERVICIOS DE PROXIMIDAD

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reafirmado este miércoles, ante una pregunta del diputado del BNG, Néstor Rego, el compromiso del Gobierno con los servicios ferroviarios de proximidad en Galicia, "se llamen o no servicios de Cercanías".

Así lo ha expresado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que el diputado gallego pidiera explicaciones a la ministra sobre las previsiones del Gobierno a la hora de implantar el servicio de Cercanías Renfe en Galicia.

Ante esto, Raquel Sánchez ha defendido el "compromiso" del Gobierno con Galicia, reivindicando la oferta programada de trenes en la región gallega, que, según ha dicho, cuenta en la actualidad con más de 540 trenes semanales.