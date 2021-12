ZeC critica la pérdida de 157 empleos municipales este mandato y exige reponerlos

Cubero ha propuesto que so solo se saquen las plazas sin cubrir, sino "contratar personal en vacantes aunque sean interinos" al argumentar que "no puede ser que se caigan 170 empleos cuando hay medidas más aperturistas en las tasas de reposición y no se apliquen cuando, además, hay necesidad de trabajadores".

En rueda de prensa, Cubero ha informado de donde más carencia se detecta es en el Centro Municipal de Protección Animal (CMPA), que de 13 pasa a 5 trabajadores este mes y también se detecta falta de personal en las instalaciones deportivas para atender la prestación del servicio porque en estos dos años y medio han finalizado contratos de gran volumen de trabajadores y en el registro el descenso es del 40 por ciento de cuando "se forman colas kilométricas de ciudadanos en el hall del Ayuntamiento".

También ha comentado que el Área Alcaldía, en junio de 2019 tenía 1.320 trabajadores y en la actualidad 1.271, que son 50 menos y en su mayoría corresponden a la Policía Local, sobre la que también ha pedido datos que lo corroboren. "Defender a la Policía Local es dotarla de más recursos humanos y materiales", ha recalcado.

Ha indicado que tras formular una pregunta a la Oficina de Recursos Humanos del Ayuntamiento sobre el número de trabajadores y la evolución de la plantilla de forma semestral, en este mandato, ha podido comprobar que "son ciertas" las críticas de los sindicatos de que el consistorio tiene 157 trabajadores menos que en junio de 2019, que "han sido destruidos por el Gobierno PP y Ciudadanos".

Cubero le ha dicho al Gobierno municipal que "está en sus manos" revertir esta situación de la plantilla municipal en la que hay una merma de "empleos de calidad que garantizan el desempeño de los servicios públicos que, ahora, serán de peor calidad".

CREACIÓN VS DESTRUCCIÓN

De los datos obtenidos ha comprobado que el único semestre en el que sube plantilla es entre el primero y el segundo de 2020 y lo hace en más de 60 en el Área de Servicios Públicos, que es la 2oferta de bomberos que preparó el anterior Gobierno municipal de ZeC, sino el descenso sería de más de 200 empleados". Otro cálculo que ha ofrecido es que cada 3 días la ciudad pierde un trabajador municipal.

Ha comparado que en el anterior mandato se aumentó la plantilla en 170 empleos, mientras que en unos dos años y medio ha descendido en 157 por lo que lo sindicatos "tienen razón cuando dicen que se pierde plantilla municipal".

A su parecer, esta situación "solo responde a la estrategia de la derecha de externalizar y privatizar servicios dejando morir los servicios públicos para decir que no son rentables".

Cubero ha asegurado que "hay dotación económica y capacidad legal, pero "dejan morir la plantilla y mientras se contrata personal de dudosa legalidad como en Zaragoza-Vivienda, donde el Gobierno ha echado marcha atrás" en alusión a una plaza de jefatura de sección de recursos humanos, a instancias de Podemos.

Para evitarlo, Cubero ha solicitado que se haga un informe de la Oficina de Recursos Humanos para establecer controles en la contratación de las sociedades y organismos autónomos para "evitar contrataciones dudosas".