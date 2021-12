Cvirus.- Oltra veu "de sentit comú" la recomanació de Sanitat de limitar els participants en reunions en Nadal

"La millor manera d'evitar contagis és evitar els contactes i llocs" on no es respecta la distància o les persones es lleven la mascareta, és a dir, aquells on està "la sensació de seguretat que tenim entre la gent que ens volem, però voler-nos no és barrera al contagi", ha indicat la vicepresidenta i portaveu del Consell en declaracions als mitjans a Elx.

Oltra ha admès que l'índex de contagis ha pujat però ha recalcat que la situació no és comparable a la qual hi havia abans de la vacuna. "És cert que hi ha 1.149 contagis, però també és veritat que més del 91% de la població en edat de vacunar-se, està vacunada", ha dit, i ha valorat la responsabilitat que han tingut els valencians per a la immunització, amb 7.500 persones vacunades en les últimes setmanes, "els últims despistats que s'han donat compte que han de vacunar-se".

La consellera ha subratllat que la vacuna està baixant "enormement" les taxes de mortalitat i està complint la seua funció i dificultant els contagis però no els "impossibilita", per la qual cosa ha insistit en la necessitat de seguir amb les mesures d'higiene anticovid i evitar les aglomeracions.

"No podem baixar la guàrdia", ha admès, i ha rebutjat pronunciar-se sobre la possibilitat de noves restriccions perquè "en aquest escenari de virus, que sabem que en 24 hores pot canviar tot, si alguna cosa hem après és a no descartar res i contemplar-ho tot". "El virus ens ensenyat la volubilitat i la imprevisibilitat i recordat la vulnerabilitat que com a éssers humans ens ha recordat la pandèmia", ha conclòs.