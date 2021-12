Cecobi apoya la campaña para comprar productos originales porque las falsificaciones "ponen en riesgo al comercio local

En un comunicado, la patronal vizcaína del Comercio consdiera de "máximo interés" que se promuevan campañas de sensibilización como la puesta en macha por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para estimular la compra de productos originales y hacer frente a las falsificaciones y los productos pirata.

A su juicio, es fundamental concienciar a los consumidores para quecompren productos originales, ya que "impulsan el comercio local, fomentan la innovación, protegen el medio ambiente, reactivan la economía, cuidan la salud, protegen los derechos como consumidor y generan empleo de calidad". "Unos efectos secundarios que refuerzan la compra responsable y segura", ha agregado.

El presidente de Cecobi, Pedro Campo, ha recordado que el consumidor tiene que ser consciente de que, "cuando compra falsificaciones su dinero va directamente a subvencionar el crimen organizado, que destroza economías locales y vulnera incluso los derechos humanos ya que las personas que están en la calle vendiendo esos productos son esclavos de esas mafias".

"Cuando se compra un producto falsificado se pone en riesgo a las empresas que lo fabrican, a las miles de personas que trabajan en ellas, a las compañías que lo distribuyen y a los establecimientos en los que se venden", ha advertido.

"BAJA CALIDAD"

Además, ha indicado que se está adquiriendo un producto de baja calidad, que "no paga impuestos y, en consecuencia, no contribuye al bienestar de la ciudadanía". Por ello, ha asegurado que se está ante "unfraude que también vulnera los derechos de los consumidores porque, antecualquier defecto o problema, no existe la posibilidad de reclamación alguna".

Cecobi ha recordado que, según el último estudio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea sobre el estado de situación de la falsificación en Europa, el impacto de las falsificaciones supone para España la perdida de 2.200 millones de euros en los sectores de cosmética, medicamentos y productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas y juguetes y juegos.