Cvirus.- València convoca la junta de seguretat per a analitzar les "mesures adequades" de cara a Nadal

"Són mesures importants que volem que es complisquen i per açò fem una crida a tota la ciutadania perquè les complisca d'una manera estricta", subratlla Ribó en declaracions remeses als mitjans, per a constatar que la situació actual és "delicada" i que és responsabilitat de tots ajudar a resoldre-la.

En aquesta sessió s'estudiaran i s'adaptaran a les competències municipals les noves mesures anunciades per la Generalitat sobre l'obligatorietat del passaport COVID en espais d'ocis i hoteleria, a partir de la mitjanit del divendres, com per exemple el reforç de la seguretat i de les inspeccions.