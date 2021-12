L'Ajuntament de València rehabilitarà l'edifici que acull l'Hemeroteca Municipal i la Biblioteca Històrica

20M EP

NOTICIA

L'Ajuntament de València destinarà 300.000 euros per a la rehabilitació de l'edifici que acull l'Hemeroteca Municipal i la Biblioteca Històrica per a modernitzar i millorar les instal·lacions, tals com l'ascensor, les escales principals, fusteria o les instal·lacions sanitàries.