La UCAM celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

En este seminario, los estudiantes conocerán la intervención multidisciplinar que se desarrolla en personas con discapacidad y el compromiso de la universidad en la mejora de su calidad de vida e inserción social a través del voluntariado y distintos programas educativos.

Intervendrán representantes de entidades sociales como Rosa García, presidenta de Astrapace; Patricia Ruiz, técnico de Atención Sociosanitario de Amupheb; y Carmen Gil, presidenta de AMUPHEB y FEBHI.

Además, se desarrollará la mesa 'No me digas que no puedo', en la que ofrecerán su testimonio Francisco Touchard, alumno de UCAMPACITAS; Isidro Candel, padre de una alumna egresada; y Bárbara Molina, representante de voluntarios de este programa, que pondrá en valor el voluntariado, cuyo día se celebra este domingo, 5 de diciembre.

Los actos continuarán este viernes, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en la zona de las pérgolas del Campus de Los Jerónimos, donde se realizarán actividades deportivas, un mercadillo solidario, programas en directo de iRadio UCAM y coreografías a cargo de estudiantes del Ciclo de Infantil de FP y UCAMPACITAS.