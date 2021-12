Más de 700 estudiantes asisten a un espectáculo navideño de música góspel en la Diputación

El vicepresidente primero de la Diputación de Málaga y diputado de la Delegación de Educación, Juventud y Deportes, Juan Carlos Maldonado, les ha dado la bienvenida y deseado unas felices fiestas.

"Son fechas para disfrutar en familia y con los amigos, para descansar y pasarlo bien con prudencia, siendo responsables como habéis demostrado hasta ahora", ha indicado.

El grupo malagueño 'Gospel It', que cuenta con una destacada trayectoria y con apariciones en programas como 'Got Talent' en Tele5 o 'Tierra de Talento' en Canal Sur, ha sido el encargado de anunciar al público con sus voces la inminente llegada de las fiestas.

El coro, compuesto por diez cantantes y la pianista Nuria Ortega y bajo la dirección de Rafael Estepa, ha interpretado un repertorio góspel que ha incluido temas como el 'Hallelujah' de Leonard Cohen; los góspels 'Oh Happy Day', 'You are the only one' y 'It's me!', el villancico 'O Holy Night' y el tema de Mariah Carey 'All I want for Christmas is you'.

Tras el espectáculo, los alumnos han realizado una visita al belén instalado en la Diputación y, posteriormente, han participado en un taller donde les han explicado cómo se construyen algunos de los elementos de los belenes.

Los estudiantes proceden de centros educativos de trece municipios: el CEIP Maestro José Durán, de Almargen; el CPR Alcalde Juan García, de La Viñuela; el IES Alfaguar, de Torrox; el CEIP San José Obrero, de Cuevas del Becerro; el IES José Navarro y Alba, de Archidona; y el CEIP Virgen de la Cabeza, de Canillas de Aceituno.

También del IES Las Viñas, de Mollina; el CEIP San Ignacio, de Fuente de Piedra; el IES Pintor José María Fernández y el CEIP La Peña, de Antequera; el CEIP Nescana, de Valle de Abdalajís; el IES Guadaiza, de Marbella; el IES Manuel Romero, de Villanueva de la Concepción; y los institutos Fernando de los Ríos y Ciudad de Melilla, de Málaga.