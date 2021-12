Felipe González avisa de que sin vacunas en África seguirá la pandemia y apela a la "solidaridad" entre países

"Sean solidarios y, si no alcanzan a ser solidarios, sean egoístas inteligentes porque mientras que no se vacune a África no hay ninguna posibilidad" de que Europa "acabe con la pandemia", ha manifestado.

El histórico dirigente socialista ha lanzado esta reflexión durante su participación en la XXVI reunión plenaria de la Fundación Círculo de Montevideo celebrada bajo el lema 'El mundo en pandemia'.

En este foro, Felipe González ha sostenido que, con la irrupción de la covid-19, hubo "reacciones" por parte de los países. "La primera es proteger cada uno a su nación; la segunda, hacerlo entre todos; y, la tercera, ser solidarios", ha expresado.

En este punto, ha incidido en la necesidad de afrontar la actual situación bajo esta premisa de la solidaridad. "Una pandemia es una pandemia, como su propio nombre indica", ha sostenido González, que ha incidido en este ejercicio de "egoísmo inteligente" frente al abordaje de la covid como "un problema de protección nacional".

NECESIDAD DE GENERAR "CERTIDUMBRE"

En su comparecencia, además, Felipe González ha reflexionado sobre la necesidad de que los políticos sean capaces de generar "certidumbre" en un contexto de pandemia mundial en el que "lo único cierto es la incertidumbre".

"Cuando hay una amenaza como esta ¿la gente a quién mira? Al tipo que está gobernando el país y que tiene un programa, pero ese programa no vale para nada en una situación en la que cambian todos los parámetros", ha señalado para indicar que lo que deben hacer los gobernantes es "buscar respuestas que generen certidumbre".