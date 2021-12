Oltra, "confiada" amb l'arribada de l'esquelet del finançament encara que "el rellotge ja està fent tic toc"

La també colíder de Compromís s'ha pronunciat en aquests termes a Elx (Alacant), on ha assistit a la presentació del projecte de senyalització inclusiva de la Universitat Miguel Hernández, en ser preguntada pel retard en la presentació d'eixe esquelet, que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, havia anunciat per a novembre, i per si Compromís podria replantejar-se el seu suport als Pressupostos Generals de l'Estat per aquest motiu.

Oltra ha apuntat que, des del Govern, s'ha anunciat la "imminent presentació" de la proposta i, si bé ha admès que es va dir que estaria abans que acabara novembre, hui és el primer dia de desembre, ha subratllat.

"És obvi que el termini no s'ha complit", ha reconegut, però ha advocat per esperar a veure si és veritat eixa pròxima presentació. "El rellotge ja està fent tic toc i s'està sentint, però anem a confiar", ha dit, i ha afegit que estan "esperançats i confiats" que l''esquelet' arribe en les pròximes hores.