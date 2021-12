Giovanna Ribes rebrà el Premi d'Honor de l'Audiovisual 2021

Així ho ha anunciat el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, en un acte celebrat aquest dimecres a València al que s'ha convidat a les nominades i els nominats a les diferents categories.

"És per a nosaltres important que es coneguen i reconeguen personalitats com Giovanna Ribes, implicades fins a la medul·la en el nostre sector de les indústries culturals i creatives audiovisuals i que, a més, treballen per a enfortir un múscul cultural que creiem fonamental per a la nostra recuperació social i econòmica", ha asseverat Marzà.

El titular de Cultura de la Generalitat ha afegit que "és important visibilitzar dones com Giovanna, que reivindica altres maneres de fer amb una mirada femenina de l'organització de les productores i dels projectes audiovisuals que s'ofereixen a la societat, per a potenciar una visió del món on la diversitat, la igualtat de gènere, la llibertat i la justícia són conceptes convertits en històries per a les pantalles".

Per la seua banda, la guardonada ha manifestat que rep aquesta distinció "amb humilitat". "En la meua persona -assenyala- es reconeixen tantes dones i homes que hem estat treballant conjuntament per l'audiovisual. És super important per a mi eixa concepció de ser part del cinema i, alhora, tindre un compromís social", també cap a la visibilitat del poble valencià.

Així mateix, ha emfatitzat que "ser dona no és només un afegit, sinó un orgull, una potència, una manera de viure i d'estar acaparant l'espai que hem d'acaparar".

Giovanna Ribes és fundadora de Dones en Art i de l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals, membre de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, dels Productors Audiovisuals Valencians, de l'Associació de Directors Valencians, de la Mostra Viva del Mediterrani, de l'European Documentary Network i de l'European Women Association.

Bona part de la seua formació l'ha realitzat en diferents espais internacionals com a Mitjana Production Services de Londres, la Maine Mitjana Workshop, la Escuela de Cine de Santo Antonio de los Baños o els cursos de Direcció d'Actors de Dominico de Fazio. Està al capdavant de la productora audiovisual valenciana Tarannà Films i ha dirigit, escrit i produït llargmetratges de ficció i documentals, així com curtmetratges.