Somos advierte de que deterioro del campo del Real Oviedo de rugby impide jugar

Rosón insiste en que ha comenzado la temporada "y el club sigue con unas instalaciones cada vez más deterioradas donde apenas se puede disputar ningún encuentro por el barrizal. Estos días de lluvia han demostrado que no es un campo practicable y que necesita la reforma que lleva años esperando. No vale escudarse en la titularidad del campo", ha señalado.

El edil ha recordado que el tripartito llevó a cabo un convenio para que tanto el Principado como el Ayuntamiento de Oviedo participasen en el arreglo del club para que el campo pasase a titularidad municipal. Un acuerdo, matiza, que "fue roto de manera unilateral por el gobierno del PP y Ciudadanos, dejando al club en la absoluta estacada y enquistando un problema que se retuerce año tras año".

Para Rosón estas dificultades no permiten que el club pueda desarrollar su labor deportiva como debiese y que año tras año "ve cómo su campo está más deteriorado y sin poder participar del mismo", apunta el concejal. "Entendemos que esta actuación es urgente, que el PP debe salir de la parálisis después de casi quince meses sin presupuesto y comenzar a gobernar. No vale que vengan a subirse los salarios, de sus asesores, a contratar directores generales por la puerta de atrás y no cubrir las necesidades de los vecinos y vecinas de Oviedo, de los clubs de la ciudad", concluye.