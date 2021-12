Puig comparteix amb el sector tauleller la "preocupació" per l'augment dels preus de l'energia

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimecres compartir la preocupació del sector industrial, i concretament del tauleller, per l'augment dels preus de l'energia, encara que ha assenyalat que tots els indicadors "pareixen indicar que en els pròxims mesos es produirà almenys una contenció de l'augment dels costos energètics".

Puig ha realitzat aquestes declaracions durant la visita que ha realitzat a Castelló per a participar en el III Ecoforum sobre economia circular i lluita contra el canvi climàtic, organitzat pel periòdic Mediterrani.

"Estem molt preocupats i demanem que hi haja, sobretot en el cas del gas, la màxima capacitat d'interlocució amb Algèria per a aconseguir garantia de subministrament i que els preus vagen a la baixa, perquè el que està passant en aquests moment pega un colp molt gran a la competitivitat", ha destacat el cap del Consell.

Puig confia que en els pròxims mesos canvien les circumstàncies i -ha dit-, en qualsevol cas, han demanat a la UE que atenga aquesta situació i que "tot el que és el mercat de CO2 es configure no com un mercat que acabe influït per l'especulació, sinó que estiga consolidant-se en funció del que vol ser, és a dir, un mercat favorable a la descarbonització".