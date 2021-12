Tamara Gorro intervino este martes en Sálvame para hablar de los problemas de salud mental por los que está recibiendo tratamiento desde el pasado mes de octubre, y que la han obligado a frenar su frenético ritmo de trabajo.

La influencer explicó por vía telefónica que es importante hablar alto y claro sobre situaciones como las que ella atraviesa actualmente, pues las creadoras de contenido tienen una gran proyección en las redes sociales.

"Yo reconocí públicamente que tenía un problema de salud mental, estoy en tratamiento psiquiátrico, tratamiento psicológico", avanzó la mujer del futbolista Ezequiel Garay.

Poco tiempo después de anunciar su situación, la valenciana comunicó su retirada temporal de las redes sociales. Sin embargo, tardó menos de una semana en regresar, explicando que los expertos le habían recomendado interactuar con su 'familia virtual'.

"Mi caso, personalmente, no es que yo me haya ido o tuve que dejar las redes por ningún acoso o por presión, en mi caso particular no es así, yo me tuve que retirar por preinscripción médica", apuntó Gorro, que se encuentra en Asturias trabajando en su nuevo libro.

Tras escuchar sus palabras, Carlota Corredera le agradeció su labor desde el plató: "Me parece muy valiente, estamos en un momento en el que hay que dar pasos adelante con el tema de la salud mental, que hay que decirlo, que no pasa nada".

"Sabes que hay mucha estigmatización, gente que le da vergüenza reconocerlo, creo que tienes dos millones de seguidores en Instagram, creo que es muy importante que lances este mensaje, también te sigue mucha gente joven", sentenció la presentadora, deseándole a la empresaria una pronta recuperación.