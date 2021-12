Vera (AVJK5022) reclama al Congreso que mande el dictamen sobre el accidente a la Fiscalía para se haga "justicia"

Así lo ha puesto este miércoles de manifiesto en declaraciones a los medios con motivo del primer simposio internacional que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo dependiente de la ONU, que se celebra en Las palmas de Gran Canaria y que está dedicado a la asistencia a los familiares de víctimas de los accidentes aéreos.

La también presidenta de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias ha comentado que trece años después siguen "peleando" para que el Congreso, "que aclaró la verdad sobre el JK5022", remita el documento de la comisión de investigación aprobado el 13 de mayo con 219 votos, 121 negativos y cinco abstenciones.

"El Congreso, faltando a las más elementales normas de la democracia, sigue hoy, 1 de diciembre de 2021, sin mandar a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de Estado y al Ministerio de Transporte, ese dictamen para que investiguen posibles responsabilidades judiciales que merezcan sanción a las 18 personas que están como responsables en el mismo", dijo.

Vera ha hecho especial hincapié en que la asociación sigue luchando porque han encontrado la "verdad" y ahora quieren "justicia". "Y la justicia -aseveró- está en la vía judicial".

Asimismo, ha reclamado que "alguien" obligue al Congreso a sacar ese dictamen y mandarlo a la Fiscalía, ya que, agregó, "si ellos dicen que lo han hecho todo bien, que no tengan miedo, que a lo mejor no los castigan", insistiendo en que las víctimas no pueden estar otros trece años esperando y en que nunca van a entender que el documento se archive.

"Es fácil suponer que con 121 votos negativos que tuvo, que es del partido que gobierna, lo que no ganaron por las buenas lo están intentando ganar por las malas pero nosotros no vamos a cejar en el empeño", concluyó.