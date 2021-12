Giovanna Ribes recibirá el Premio de Honor del Audiovisual 2021

Así lo ha anunciado el conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, en un acto celebrado este miércoles en València al que se ha invitado a las nominadas y los nominados a las diferentes categorías.

"Es para nosotros importante que se conozcan y reconozcan personalidades como Giovanna Ribes, implicadas hasta la médula en nuestro sector de las industrias culturales y creativas audiovisuales y que, además, trabajan para fortalecer un músculo cultural que creemos fundamental para nuestra recuperación social y económica", ha aseverado Marzà.

El titular de Cultura de la Generalitat ha añadido que "es importante visibilizar mujeres como Giovanna, que reivindica otras maneras de hacer con una mirada femenina de la organización de las productoras y de los proyectos audiovisuales que se ofrecen a la sociedad, para potenciar una visión del mundo donde la diversidad, la igualdad de género, la libertad y la justicia son conceptos convertidos en historias para las pantallas".

Por su parte, la galardonada ha manifestado que recibe esta distinción "con humildad". "En mi persona -señala- se reconocen tantas mujeres y hombres que hemos estado trabajando conjuntamente por el audiovisual. Es superimportante para mí esa concepción de ser parte del cine y, a la vez, tener un compromiso social", también hacia la visibilidad del pueblo valenciano.

Asimismo, ha enfatizado que "ser mujer no es solo un añadido, sino una orgullo, una potencia, una manera de vivir y de estar acaparando el espacio que debemos acaparar".

Giovanna Ribes es fundadora de Dones en Art y de la Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals, miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, de los Productores Audiovisuales Valencianos, de la Asociación de Directores Valencianos, de la Mostra Viva del Mediterrani, del European Documentary Network y del European Women Association.

Buena parte de su formación la ha realizado en diferentes espacios internacionales como Media Production Services de Londres, la Maine Media Workshop, la Escuela de Cine de Santo Antonio de los Baños o los cursos de Dirección de Actores de Dominico de Fazio. Está al frente de la productora audiovisual valenciana Tarannà Films y ha dirigido, escrito y producido largometrajes de ficción y documentales, así como cortometrajes.

CEREMONIA CON "AIRES BERLANGUIANOS"

Durante el acto se han avanzado algunos detalles de la gala de entrega de los premios. La figura de Luis García Berlanga será el hilo conductor y la presentación correrá a cargo del humorista Pere Aznar.

"Queremos que la entrega de galardones esté marcada por el inconfundible humor satírico propio de las películas de Berlanga y, además, como el director siempre dio una especial importancia a las actrices y a los actores, todas las entregas de los premios las harán intérpretes valencianos", ha remarcado el presidente de la Academia Valenciana del Audiovisual, Pep Llopis.

La ceremonia contará también con el acompañamiento musical de Sedajazz y las colaboraciones de Aitana Ferrer, Arkano y Muchachito Bombo Infierno.

Hace unas semanas se anunciaron los nominados y nominadas en las 21 categorías a los premios. Optan a mejor largometraje 'Espíritu Sagrado' de Jaibo Films, Apellániz y De Sosa, La Fábrica Nocturna (FR) y Teferruat (TQ); 'Las consecuencias' de Sin Rodeos Films España, Las consecuencias AIE y Érase una vez Films; y 'Lucas' de Telespan 2000 y Raw Pictures.

En la categoría documental los títulos nominados son: 'Carceller. L'home que va morir dues vegades', de Mediterráneo Media Entertaiment; 'Here Comes The Sun: xicotetes reflexions sobre turisme de sol i platja', de Nakamura Films y Kaishaku Films; y 'Posidonia', de Jaibo Films.