Catalá veu "tots els escenaris oberts" per a un pacte de PP i Cs però remarca que queden dos anys fins a eleccions

20M EP

NOTICIA

La secretària general del PPCV, María José Catalá, ha assegurat que "tots els escenaris" per a un pacte electoral entre PP i Cs estan "oberts" però ha remarcat que queden dos anys "a priori" per a les eleccions. "Ja abordarem aquestes qüestions que poden arribar o no", ha matisat.