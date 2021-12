Ferri, després de l'eixida de Pere Mayor de Més Compromís: "Tampoc el trobarem molt a faltar"

"Mai està bé que algú se'n vaja d'un partit, però crec que tampoc trobarem molt a faltar la seua presència", ha manifestat a preguntes d'Europa Press després d'una reunió amb l'alcalde de València, Joan Ribó, també de Compromís.

L'exlíder del Bloc Nacionalista Valencià va demanar la seua baixa fa uns dies en considerar que el moviment polític al qual es va dedicar durant anys "té poc a veure amb l'actual" i ha patit "un canvi de prioritats". En la seua carta també va lamentar que la formació està actuant de "comparsa i palmero" i "s'ha deixat enganyar en la reforma del finançament autonòmic.

Després d'aquesta renúncia, Ferri ha fet notar que "feia temps" que Mayor no estava ni en la vida orgànica de la coalició ni en el dia a dia del partit, a més de subratllar que no han tingut contacte recentment.

Dit açò, ha defès que Més Compromís no s'allunya del seu projecte inicial i continua "treballant pel valencianisme polític, eixamplant les bases i fent reclamacions". Ha posat com a exemple les millores aconseguides pel diputat nacional, Joan Baldoví, en la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE), com la condonació del deute de la Marina de València.

"Això és fer valencianisme", ha recalcat el portaveu, amb el que ha rebutjat les "posicions tan maximalistes" expressades per Pere Mayor en la seua missiva perquè no creu que tinguen "molt sentit".