El presidente a Foro: Votan en contra de 393 millones de inversión para 2022 y apoyaron 232 millones en 2018

"Votan en contra de 393 millones de euros en inversión a Asturias y votaron a favor de 232 millones. Es decir, votan en contra de un incremento del 69%", ha afeado Barbón la actitud de Foro tras el cuestionamiento de su portavoz, Adrián Pumares, al presupuesto por no incluir, a su juicio, "ninguna de las necesidades más urgentes que tiene el Principado de Asturias".

Para Barbón, la inversión de los presupuestos generales en Asturias "siempre" le va a parecer poco porque "siempre" quiere más, pero matiza que "supone la cifra de inversión más alta en Asturias de los últimos ocho años".

Desde Foro, Pumares ha replicado que su apoyo no fue "alegremente" ya que plantearon enmiendas de totalidad si no se incluían determinadas partidas para Asturias. Además, el portavoz parlamentario de Foro ha incidido en que "la realidad es tozuda" y Asturias está "en los vagones de cola de la inversión territorializada del Estado a la espera de inversiones que no llegan y que se cumplan las promesas que se hicieron".

Adrián Pumares, que ha puesto el acento en el "auténtico desastre" de las infraestructuras ferroviarias o carreteras por falta de mantenimiento, ha incidido en la importancia de saber en términos generales cuánto de los presupuestado "se va a ejecutar", poniendo en cuestión el grado de cumplimiento y reclamando "lo que falta de lo comprometido".

En su respuesta, Barbón ha incidido en que las cercanías en Asturias "están como están" porque el gobierno de Mariano Rajoy (PP), al que Foro apoyó, "permitió un abandono total y absoluto, careciendo de inversiones". Lo mismo, dijo, respecto a la Variante de Pajares responsabilizando a Foro, en la época de Francisco Álvarez-Cascos al frente de la formación, de que "se alterara el proyecto original que ya estaba pactado, con el consiguiente retraso de la entrada en vigor".

"Hoy la Variante estaría funcionando si no hubiera sido por aquel empeño entonces de su partido de cambiar contra el criterio, entre otros, de los empresarios asturianos que querían tráfico mixto por la Variante de Pajares", ha aseverado.

Con todo, Barbón ha preguntado al portavoz de Foro si su diputado en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, "se limita a ser la muleta del PP". "Si hablamos de influencia, hagamos los dos examen de conciencia, señor Pumares", ha apuntillado.