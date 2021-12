Catalá pregunta a Oltra si va a "montar un pollo" después de que Montero no presentara el modelo de financiación

"Que me diga la hora", le ha instado Catalá este miércoles en declaraciones a los medios, donde ha criticado que PSPV y Compromís guardan un silencio "muy elocuente" ya que "no tienen nada que decir" ante lo que considera una "tomadura de pelo" del Gobierno. "El silencio no es una respuesta", les ha espetado.

Sí ha puntualizado: "El único que ha hablado ha sido Pere Mayor, que ha decidido irse a Compromís porque apoyó a Pedro Sánchez a cambio de un nuevo modelo de financiación" que no ha llegado. Por ello, Catalá ha insistido en que "por coherencia", la formación "debería retirar el respaldo parlamentario a Pedro Sánchez" porque les ha "tomado el pelo". "Lo ve hasta Pere Mayor, que es uno de los fundadores", ha agregado.

Así, ha invitado a PSPV y Compromís a "ser valientes y decir lo que piensan y lo que van a hacer". En este sentido, ha recordado que ha propuesto al resto de síndics en Les Corts pedir una reunión con la ministra.

Por otra parte, ha instado al president de la Generalitat, Ximo Puig, a que "diga algo" y ha cuestionado "qué hacía un día antes de que terminara el plazo para presentar el modelo de financiación en Catalunya, de bolos con los colegas -en referencia a la conferencia que impartió Puig el martes en el foro Barcelona Tribuna-, en lugar de en Madrid reivindicando".