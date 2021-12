La Plataforma Entidades Sociales reafirma su compromiso por "un modelo más justo" al recibir la Medalla del Parlamento

El acto, que se ha desarrollado en el salón de plenos de la Cámara foral, ha contado con la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, el presidente del Parlamento, Unai Hualde, la consejera de Derechos Sociales, Mª Carmen Maeztu, el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, así como los representantes de la Mesa y Junta de Portavoces y de los diferentes colectivos que componen la PES.

Jon Echeverría, de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza, ha recogido, en representación de las entidades que componen la PES, la Medalla del Parlamento de manos del presidente de la Cámara foral, Unai Hualde.

Han intervenido, en castellano y euskera, Mari Luz Sanz, de Cermin; Jon Echeverría, de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social; Juan María Erice, Coordinadora de ONGD de Navarra; y Edurne Arzelus, Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS).

Mari Luz Sanz ha resaltado que este galardón es un reconocimiento al trabajo que realizan, día a día, las cerca de 160 entidades que componen la plataforma -en los ámbitos de discapacidad, cooperación al desarrollo, pobreza y economía solidaria- para "mejorar las condiciones de vida de todas las personas, tanto en Navarra como en los países del sur".

Sanz ha recordado que en 2011, "inmersos en una crisis económica y social", "nos unimos para trabajar de forma conjunta por un modelo social más justo, equitativo y sostenible que sitúe por delante a las personas".

En la actualidad, en el marco de una nueva crisis sanitaria, económica y social, la PES "reafirmamos nuestro compromiso por un cambio de modelo y seguimos manteniendo nuestro objetivo y trabajando por él hasta que sea necesario" porque "somos inasequibles al desaliento".

Por su parte, Juan María Erice, ha destacado que las entidades y empresas que conforman la PES "contribuyen con su trabajo diario a mejorar la vida de las personas, lograr la cohesión social, acabar con las injusticias en pro de un modelo social y económico más sostenible donde las personas sean el eje de las políticas".

Ha puesto en valor, además, el trabajo de las personas y entidades de la PES durante la pandemia. Al inicio, ha dicho, "sosteniendo y atendiendo las demandas, dando respuesta a las necesidades emergentes, siendo flexibles en las estructuras para adecuarnos a la situación para poder acompañar al mayor número de personas" y volviendo, "en cuanto se pudo", a la atención presencial.

Paralelamente, ha subrayado, "seguimos trabajando por dar respuesta a los problemas estructurales que ya arrastrábamos desde antes de la pandemia, pero que ésta los acentuó". De esta forma, ha destacado la firma en el mes de febrero del Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad con los grupos parlamentarios. Una "hoja de ruta hasta 2030 que sirve de guía" para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que es una prueba, ha manifestado, de que "la lucha contra la pobreza y la desigualdad y un desarrollo sostenible son objetivos compartidos por la sociedad navarrra".

Erice ha remarcando que "seguiremos trabajando por no dejar a nadie atrás" y ha añadido que "os esperamos" a todos los grupos parlamentarios para que "nos sigáis atendiendo, escuchando y llevando a cabo mejoras en las políticas públicas para lograr un mundo, una sociedad, más cohesionada". Porque, ha concluido, a personas, entidades e instituciones, une un "objetivo común" que es "mejorar la calidad de vida de todas las personas".

HUALDE: LAS ENTIDADES AYUDAN A CONSTRUIR "UNA SOCIEDAD MEJOR"

En el acto también ha intervenido el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, quien ha destacado el trabajo de colaboración con las instituciones de las más de 160 entidades sociales que componen la PES cuya "pluralidad" es "un buen reflejo de nuestra sociedad".

Hualde ha señalado que la pandemia "nos ha dado grandes lecciones", entre ellas la importancia de "contar con unos servicios públicos fuertes y de calidad". "En Navarra tenemos la suerte de tener unos servicios públicos que, sin embargo, hay que seguir fortaleciendo" dejando atrás, ha dicho, "la época de adelgazamiento y recortes".

Igualmente, ha llamado a "ser conscientes de que las instituciones no llegan a todo y ahí es importante contar con el tejido social" como la PES que "unas veces empujan, otra veces critican y que siempre colaboran para que entre todos y todas construyamos una sociedad mejor". Por ello, ha valorado la firma el pasado 22 de febrero del Pacto Navarro contra la Pobreza y la Desigualdad (2021-2030), rubricado por los grupos parlamentarios y las cuatro redes que conforman el PES.

El presidente de la Cámara ha resaltado que el "apoyo y adhesión" de la Comunidad a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible tienen "un consenso político y social para la erradicación de la pobreza y la desigualdad". Sin embargo, ha resaltado que "para garantizarlo se requiere que la comunidad internacional haga un esfuerzo".

"La pobreza y la desigualdad van más allá de las falta de ingresos y de recursos", ha manifestado Hualde, que ha destacado que es "un problema de derechos humanos". Por ello, ha subrayado la importancia de "apostar por una economía solidaria". Igualmente, ha mostrado su satisfacción por que el Gobierno de Navarra junto con las entidades sociales haya iniciado el proceso de elaboración de una Ley Foral de Derechos de las personas con Discapacidad.

Sin bien ha valorado la "buena situación" en Navarra, Hualde ha llamado a no caer en la "autocomplacencia mientras siga habiendo desigualdad" y ha incidido en la importancia de seguir desarrollando políticas "públicas y sociales". En este sentido, ha avanzado que en breve se pondrá en marcha la Comisión de Seguimiento del Pacto Navarro contra al Pobreza y la Desigualdad. Además, ha recordado que, junto con este galardón, el Parlamento se ha comprometido a realizar unos 'Conversatorios' para reflexionar sobre este pacto y sus objetivos.

La pandemia, ha concluido, obliga a "no bajar la guardia" y recordar que "no podemos dejar a nadie atrás". En este sentido, ha remarcado que "queda tarea" y se ha mostrado convencido de que las instituciones van a contar con la colaboración de las entidades sociales para conseguir estos objetivos, valiéndose de su "ojo crítico para ver lo que no vemos o no actuamos como debemos".