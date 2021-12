Dos heridos por una explosión en una tienda de telefonía de Mataró

Explosió a una botiga de la Rda. O'Donnell #Mataró (avís 08.01h) Un home pateix cremades de certa gravetat i @semgencat el duu a @vallhebron Un altre home que passava per davant en el moment del sinistre ha estat atès per cops i rascades. Hi anem amb 4 dotacions #bomberscat pic.twitter.com/a1Xfzs1dDY