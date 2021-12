Pere Mayor critica que en financiación "no se ha avanzado ni un pelo" y la "docilidad" de Compromís y Unides Podem

Así lo ha manifestado Mayor en una entrevista en 99.9 Plaza Radio un día después de que haya trascendido la carta en la que Mayor solicita la baja de Més Compromís. En la misiva, adelantada por Europa Press, el exdirigente explica que el movimiento político al que se dedicó durante años "tiene poco que ver con el actual" y ha sufrido "un cambio de prioridades". Asimismo, cree que la formación está actuando de "comparsa y palmero" y "se ha dejado engañar" en la cuestión de la reforma de la financiación autonómica.

Mayor ha reconocido que ha sido una "decisión amarga", aunque "meditada". "Te planteas que los mejores años de tu vida los has dedicado a la creación de un proyecto político. No estoy arrepentido en absoluto, porque creo que ha tenido una función, pero no es agradable", ha admitido. En este punto, ha comentado que ha recibido una respuesta telemática a su petición de baja y que esta mañana ha recibido whatsapps de gente que quiere "tomarse un café, pero nadie de la dirección".

En su opinión, Compromís está sufriendo, en cuanto a la reforma del sistema de financiación, "un historial de engaños constantes". A la pregunta de qué debería hacer la formación ante esta situación, responde: "Compromís ha de ejercer su fuerza donde la tiene, que es en la Generalitat. Yo hace tiempo que hubiera abandonado ese gobierno, que podría continuar siendo del PSOE y, seguramente, con Unides Podem, cuya docilidad es aún mayor" hacia los socialistas.

"Lo que valen son los hechos, no las palabras. Puedes decir misa, pero cuando llevas más de siete años en un gobierno de la Generalitat junto a PSPV y Unides Podem en esta legislatura, los hechos hablan. Hubiera estado dispuesto a tragar con ciertas cosas a cambio del tema sustancial, que la financiación, porque sin ella no puedes hacer políticas sociales, educativas y económicas que ayuden a la gente de tu país, Pero no se ha avanzado ni un pelo", ha insistido.

"Cuando tú estás en un gobierno no avanza, te toma el pelo y tú aguantas, acabas siendo responsable de eso, y yo no quiero ser cómplice de una situación que llevas denunciando treinta o cuarenta años", ha aseverado Mayor, que ha criticado también, más allá de las fuerzas políticas, la "debilidad social valenciana".

Así considera que las organizaciones empresariales "también tragan lo suyo", al igual que los sindicatos y ha asegurado que acudió a la manifestación por la financiación celebrada el 20 de noviembre y le dio la sensación de que "los mismos que convocaban no se lo creían".