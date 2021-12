Bertín Osborne habla en Instagram de sus supuestos problemas con Hacienda y amenaza con tomar "medidas legales"

Bertín Osborne ha reaparecido en su cuenta de Instagram para responder a las recientes noticias que se han dado sobre sus supuestas deudas con Hacienda, y ha sido muy tajante a la hora de dirigirse a quien ha difundido esta información.

El diario El Confidencial reveló esta semana que, presuntamente, el artista aceptó crear empresas en paraísos fiscales para cobrar ciertos derechos de representación artística. Y, de hecho, aseguró que, con una de las empresas a la que cedió sus derechos, firmó el contrato como residente de Luxemburgo, por lo que podría tener asentada allí su residencia habitual en ese país en el que se pagan menos impuestos.

Pero ahora, el presentador ha decidido aclarar esta información con un vídeo en sus redes sociales: "Quiero aclararos una información de un tema mío con Hacienda. Quiero dejar bien claro que estos son hechos que se juzgaron hace 25 años".

"Se liquidó. Liquidé absolutamente hasta el último céntimo que me pusieron de multa y estoy en paz con Hacienda y con la sociedad", aseguró en su post. "A todos aquellos que tergiversan la realidad, que no explican las cosas como de verdad fueron, quiero advertirles de que estoy al día en todo y voy a utilizar las armas legales que me asisten para defender la verdad".