Compromís veu marge per a negociar la taxa turística i insisteix a implantar-la a València

Així ho han exposat després d'una reunió en Alcaldia sobre aquesta taxa que negocien els socis del govern autonòmic per a incloure-la en la llei d'acompanyament als pressupostos de 2022. De moment, tant Compromís com Unides Podem estan a favor i han presentat una esmena conjunta, mentre el PSPV aposta per consensuar-la amb el sector i esperar la recuperació econòmica.

Ferri, a un dia del començament del debat de les esmenes en comissió en Les Corts, ha assenyalat que la seua proposta amb UP "ja posa damunt de la taula el marc legal" per a crear la taxa i que segueixen "encara en negociacions" amb els socialistes. "No sabem com acabarà, però hi ha camí per a l'acord", ha confiat.

Tant el portaveu com l'alcalde han posat l'accent que aquestes taxa no té "cap influència" en l'arribada de visitants i en què no la paguen "ni els valencians, ni els empresaris". "És absolutament independent", ha recalcat Ribó, per a posar l'exemple de Palma de Mallorca i d'altres ciutats europees.

Amb tot, el primer edil ha reconegut que València no té marge per a implantar-la si la Generalitat no estableix la possibilitat legal, per la qual cosa ha cridat el PSPV a aprofitar la "oportunitat" d'aprovar-la abans de finalització d'any.

També Ferri ha defès que les ciutats que compten amb aquesta taxa disposen de més recursos per a millorar la qualitat turística i ha recordat que els visitants "són habitants" durant la seua estada. "Si algú pensa que un turista deixaria de visitar València per un euro més per nit és que pensa que València no mereix la visita", ha asseverat.

Per tot açò, el síndic ha coincidit que és "una bona oportunitat perquè València siga avantguarda" a la Comunitat i la primera ciutat a aplicar la taxa quan siga possible, a més d'assegurar que la capital del Túria "sempre ha estat a l'avantguarda d'adaptar-se a Europa".