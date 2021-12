Puig diu sobre l'esquelet del sistema de finançament que, més enllà de la data, allò "fonamental" és buscar acord

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimecres que tenen notícies que el Ministeri d'Hisenda farà públic l'esquelet o guió bàsic per al nou sistema de finançament autonòmic, encara que ha explicat que "més enllà d'una data en concret, la qual cosa és fonamental és que hi haja voluntat de buscar un acord".

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans durant la visita que ha realitzat a Castelló per a participar en el III Ecoforum sobre economia circular i lluita contra el canvi climàtic, organitzat pel periòdic Mediterrani.

Segons ha subratllat, aquest "és un problema complex, que no depèn únicament del Govern, i l'important és que hi haja punts de trobada". "M'agradaria que al més prompte possible es posara de manifest aquest avanç del Govern però, en si mateix, això no solucionarà la qüestió, és un pas més, però volem que es produïsquen tots els passos definitius", ha conclòs.