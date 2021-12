Puig dice sobre el esqueleto del sistema de financiación que, más allá de la fecha, lo "fundamental" es buscar acuerdo

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este miércoles que tienen noticias de que el Ministerio de Hacienda hará público el esqueleto o guión básico para el nuevo sistema de financiación autonómica, aunque ha explicado que "más allá de una fecha en concreto, lo que es fundamental es que haya voluntad de buscar un acuerdo".

Puig se ha pronunciació así ante los medios durante la visita que ha realizado a Castelló para participar en el III Ecoforum sobre economía circular y lucha contra el cambio climático, organizado por el periódico Mediterráneo.

Según ha subrayado, este "es un problema complejo, que no depende únicamente del Gobierno, y lo importante es que haya puntos de encuentro". "Me gustaría que lo antes posible se pusiera de manifiesto este avance del Gobierno pero, en sí mismo, eso no solucionará la cuestión, es un paso más, pero queremos que se produzcan todos los pasos definitivos", ha concluido.