Puig no és partidari de generalitzar noves restriccions

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat que no és partidari de generalitzar noves restriccions de cara al Nadal, encara que ha assenyalat que tothom ha de ser conscient que no s'està en una situació de normalitat, per la qual cosa ha demanat "mantindre les precaucions màximes". "El que està clar és que els contagis es produeixen quan hi ha més contactes", ha subratllat Puig, qui ha indicat la necessitat que tothom "assumisca la corresponsabilitat".

Puig s'ha pronunciat així davant els mitjans durant la visita que ha realitzat a Castelló per a participar en el III Ecoforum sobre economia circular i lluita contra el canvi climàtic, organitzat pel Periódico Mediterráneo.

El cap del Consell ha explicat que la situació "està controlada, però és preocupant", tenint en compte l'aparició de la nova variant Ómicron. "Tots som conscients que és una pandèmia global que ha de tindre una resposta global, i des de la Comunitat Valenciana hem plantejat moltes vegades que hi haja una plantejament global en la vacunció de tot el món, i és absolutament necessari demanar que arriben les vacunes a tots els països el món", ha dit.

Així mateix, ha assenyalat la necessitat de combatre el negacionisme i intentar que totes la persones acaben vacunant-se. "En el cas de la Comnitat Valenciana l'actiu principal que tenim és continuar amb la vacunació, ara ja estem amb les segones dosis per als vacunats amb Janssen i les terceres de les altres vacunes per a majors de 60 anys, i això és fonamental, hem de continuar amb la corresponsabilitat de la ciutadania", ha apuntat Puig.

Respecte a la nova variant de coronavirus Ómicron, el president de la Generalitat ha explicat que, de moment, no hi ha coneixement que hi haja algun cas a la Comunitat Valenciana, però ha advertit que és una autonomía oberta i cal ser conscients que "prompte o tard eixa variant arribarà".

Passaport Covid

D'altra banda, Puig ha manifestat que la voluntat del Govern valencià és que a través del passaport Covid es puga ajudar a generar major confiança, "però en positiu, i no confiança per a llevar-se la mascareta o per a intentar generar més inseguretat". "El certificat l'única cosa que pot garantir és que totes les persones que estan és un espai determinat estan vacunades, però sabem que els contagis també es produeixen entre vacunats", ha afegit.

Ha recordat que el certificat començarà a posar-se en funcionament a partir de la nit de pròxim divendres i espera que siga una "crida d'atenció de la presència del virus" i que siga "un espai de corresponsabilitat entre els empresaris responsables dels locals i la ciutadania".

Puis creu que, fins i tot abans d'implantar-se, l'anunci del passaport Covid ha ajudat al fet que moltes persones s'hagen vacunat. "Arribem al 93% en aquests moments, i vull animar a totes les persones que han de posar-se la tercera vacuna que passen pel seu centre de salut el més ràpidament possible, doncs a més vacunació més protecció", ha dit.