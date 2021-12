La Generalitat convoca el pla GenT amb 12 milions d'euros per a l'atracció i retenció de talent

Amb aquestes subvencions, des de la Direcció de Ciència i Innovació es "fomenta l'atracció i retenció de talent d'excel·lència internacional en les universitats públiques valencianes i centres d'investigació de la Comunitat Valenciana".

Aquest programa és "una aposta decidida del Consell per a la recuperació, atracció i consolidació del talent en el sistema valencià d'investigació, desenvolupament i innovació en totes les àrees del coneixement", asseveren des del departament que dirigeix Carolina Pascual.

En concret, s'estableixen tres tipus de subvencions: Cidegent que aborda la contractació de personal investigador doctor d'excel·lència per a desenvolupar un projecte R+D+i a la Comunitat; Cdeigent contractarà personal investigador doctor amb experiència internacional per a la seua incorporació en grups d'investigació de referència a la Comunitat; i Sejigent, destinat a subvencionar l'excel·lència científica de juniors investigadors del propi sistema valencià de R+D.

La partida pressupostària és de 12 milions d'euros susceptibles de ser finançada per la Unió Europea, a través del programa operatiu Fons Europeu de Desenvolupament Regional.

El director general de Ciència i Investigació, Ángel Carbonell, ha assegurat que "no hi ha millor inversió que la que es fa en talent, ja que els seus efectes beneficiosos, malgrat no ser immediats, tenen un efecte multiplicador que perdura en el temps".

"Treballem cada dia per a atraure talent, per a generar talent i per a connectar talent. Aquests nous investigadors i investigadores GenT formaran part del sistema valencià i desenvoluparan ací els seus projectes, contractaran a altres investigadors/es junior que començaren les seues carreres investigadores i es connectaran amb grups nacionals i internacionals per a conjuminar esforços i aconseguir objectius compartits, complementaris i de la màxima excel·lència i impacte en la societat i en la nostra economia", afig Carbonell.

El termini per a la presentació de sol·licituds s'estableix del 7 de gener de 2022 fins al 27 de gener de 2022 (tots dos inclusivament). La sol·licitud es podrà fer amb certificat digital, acompanyada de tota la documentació requerida i necessària, segons la modalitat de subvenció que es tracte.

Les subvencions Cidegent estan destinades a la contractació de personal investigador doctor d'excel·lència per a desenvolupar un projecte de R+D+i a la Comunitat Valenciana. En aquesta convocatòria s'estipulen un màxim de 20 subvencions, destinades a finançar el salari i la quota de la Seguretat Social de l'investigador o investigadora beneficiària, la durada de la qual serà de 4 anys, prorrogables fins el 2 anys més.

L'ajuda anual per a cada contracte, que haurà de ser a temps complet, serà de 70.000 euros, destinats a finançar el salari i la quota de la Seguretat Social. La retribució mínima anual a rebre per la persona investigadora serà de 53.000 euros bruts anuals.

Aquesta subvenció es complementarà amb una dotació anual de 100.000 euros, i es podran destinar a la contractació de personal tècnic de suport o a personal investigador de caràcter predoctoral així com a altres despeses d'execució i d'equipament del projecte d'investigació de la persona contractada.

EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL

En el cas de Cdeigent, per a la contractació de doctors investigadors amb experiència internacional, la Conselleria ha convocat un màxim de 9 subvencions que tindran una durada de 4 anys, prorrogables fins el 2 anys més.

La dotació anual és de 55.000 euros per a contractes a jornada completa, destinats a finançar el salari i la quota de la Seguretat Social de l'investigador contractat. A més, el beneficiari disposarà d'una quota addicional de 30.000 euros per a finançar despeses de contractació de personal tècnic, així com gastos d'execució i funcionament.

Finalment, les ajudes de Sejigent estan dirigides als investigadors juniors d'excel·lència científica del sistema valencià R+D+i. La Conselleria convoca un màxim de 9 subvencions l'import de les quals és de 80.000 euros i la durada dels quals serà de 4 anys, amb possibilitat de destinar a sufragar les despeses de contractació del propi personal investigador sol·licitant, a la contractació de personal investigador de caràcter predoctoral o tècnic de suport, així com per a despeses d'execució i funcionament.