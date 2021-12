El PSPV presenta mocions en els ajuntaments per a intensificar la lluita contra "la pandèmia silenciosa" de la sida

Així ho ha anunciat el secretari de LGTBI de la Comissió Executiva Nacional (CEN) del PSPV-PSOE, Damián López, que ha afirmat que, per als socialistes, "la resposta a la sida està en el centre de les polítiques de drets humans i de les polítiques sanitàries".

"Enguany commemorem els 40 anys del primer diagnòstic de sida en el món, el primer cas documentat de la pandèmia que mai se'n va anar", ha assenyalat el dirigent socialista, que ha destacat que "el Govern socialista té el ferm compromís de posar fi a l'epidèmia de VIH com a amenaça per a la salut pública l'any 2030".

López ha recordat que "vora el 13% de les persones que viuen amb VIH a Espanya desconeixen que tenen la infecció": "És més necessari que mai impulsar el diagnòstic precoç en tots els nivells d'atenció, atallar la discriminació i garantir l'accés universal a l'atenció sanitària en les persones amb VIH".

Així mateix, ha recordat el compromís tant del Consell de Ximo Puig com del Govern d'Espanya amb la lluita contra la sida. Així, s'ha referit al canvi de rang de les polítiques de VIH i la seua estructura per part de la Conselleria de Sanitat, amb el que aquest assumpte ha passat de tractar-se en una unitat administrativa a fer-ho en una divisió específica.

A més, López ha recordat que "ha sigut el Govern de Pedro Sánchez qui va incorporar en 2019 el tractament de la profilaxi preexposició (Prep) la cartera de la sanitat pública, i el que ha implementat l'accés a aquest tractament arreu de tot el territori".

"Un altre dels grans reptes en la lluita contra la sida ha de ser acabar amb l'estigmatització d'els qui pateixen la malaltia", ha afirmat López, que ha detallat que, "per a açò el Govern d'Espanya ha donat passos com el Pacte Social per la No Discriminació i la Igualtat de Tracte associada al VIH o les mesures arreplegades en la Proposició de la Llei d'Igualtat de Tracte i No discriminació, la Llei Zerolo, que incorpora la protecció contra la discriminació per motiu de malaltia".

"La base ha de ser garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats, la no discriminació, el respecte dels drets humans i la diversitat de les persones afectades", ha conclòs.