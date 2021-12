La ciudad enciende este viernes su alumbrado navideño

Más de 400.000 leds iluminarán 31 calles de la ciudad a las que hay que sumar 105.000 más correspondientes al árbol transitable de la plaza de España. La música coral con sello cien por cien local será la gran protagonista, gracias a las canciones, animadas y tradicionales, que han preparado desde el Coro de los Adioses y el Coro de Enseñanzas Profesionales del Conservatorio Julián Orbón.

A la tarima que se colocará ante el Consistorio se subirán a las 18 horas los alrededor de 25 integrantes de Los Adioses, con su espectacular formación, en la que las coreografías acompañan a la música. Interpretarán 3 melodías navideñas que sin duda contagiarán de alegría al público, con un inimitable estilo, Joyful Joyful, Carol of the bells y Santa Claus is coming to town.

Y, tras el encendido, no podía faltar la actuación del alumnado del Conservatorio Julián Orbón, en forma de la Camerata y Coro de Enseñanzas Profesionales, dirigido por Isabel Baigorri. Sus 44 integrantes interpretarán las piezas Adeste fideles (de J. Reading, con arreglos de Yulian Pechenyi), Benedicat vobis (de G.F. Haendel) y Noche de Paz (de F. Gruber, con arregos de J. Mohr y Yulian Pechenyi).

El interruptor de encendido iluminará uno de los elementos más espectaculares de todo el alumbrado. Un enorme y luminoso abeto de 22 metros de alto y 10 de base, elevándose por encima de los edificios y rematado por una estrella, y bajo el que se podrá caminar.

Y un año más, el Teatro Palacio Valdés lucirá de gala con una iluminación especial, que remarcará los detalles de un edificio que ha acompañado a la ciudad desde hace un siglo.

Este año, el Ayuntamiento financia íntegramente el coste del alumbrado navideño de Avilés, por importe total de 166.800 euros repartidos entre las concejalías de Cultura y Promociónde Ciudad, Comercio y Turismo, y Diseño Urbano.