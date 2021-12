La Comunitat Valenciana, segona autonomia on més puja el preu de l'habitatge en un any, un 4,82%

Així es desprèn de l'informe mensual de preus de venda de pisos.com, que també revela que la Comunitat Valenciana es va situar a la mateixa distància de l'autonomia més cara, Balears (3.251 €/m2), que de la més barata, Extremadura (822 €/m2). Quant a la vivenda de segona mà a Espanya, al novembre de 2021 va registrar un preu mitjà de 1.868 euros per metre quadrat, llançant un ascens mensual del 0,78%. D'un any a un altre, la xifra registrada va marcar una pujada de l'1,86%.

El preu de la vivenda encara la recta final de l'any pujant de forma continguda. "La segona mà s'està encarint, però molt per davall de la inflació", comenta el director d'Estudis de pisos.com, Ferran Font, que descarta canvis bruscs en l'evolució d'aquest indicador.

L'expert assenyala que "aquests moviments a l'alça són molt més discrets que els que està experimentant l'obra nova, afectada per la falta de matèries primeres i de mà d'obra especialitzada". Font indica que "l'habitatge usat està notant la pressió de la demanda, però d'una manera menys intensa".

RAJOLA, "OPORTUNITAT RECURRENT"

El directiu apunta que "molts estan aprofitant els últims mesos de 2021 per a invertir en el sector immobiliari". En aquest sentit, Font manifesta que "la rajola és una oportunitat recurrent per a donar-li eixida a l'estalvi improductiu quan, com en escenaris econòmics com l'actual, existeix una pèrdua de poder adquisitiu". "Comprar ara encara pot generar un rendiment interessant dins del mercat del lloguer, però si s'espera molt més, aquests marges seran més estrets", adverteix en un comunicat.

Mensualment, totes les províncies valencianes van pujar, llançant València (1,96%) l'onzé increment més intens del país. Respecte a l'any passat, també van créixer totes, marcant Alacant (6,32%) el quart ascens més rellevant d'Espanya. En qüestió de preus, Alacant (1.480 €/m2) va ser la desé cinquena província més cara d'Espanya, mentre que València (1.361 €/m2) i Castelló (1.031 €/m2) van ser un poc més barates.

Respecte a les capitals valencianes, totes van pujar respecte a octubre. Castelló de la Plana (2,97%) va liderar els ascensos nacionals. D'un any a un altre, van tornar a créixer les tres. Alacant (10,21%) va ser la segona que més va créixer del país. Amb 1.254 euros per metre quadrat al novembre de 2021, Castelló de la Plana va ser l'octava capital de província més assequible d'Espanya. València (1.989 €/m2) i Alacant (1.751 €/m2) van ser un poc més cares.