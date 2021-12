La Mancomunitat de l'Horta Sud lidera un projecte Erasmus perquè alumnes de FP de cuina estudien a Europa

A més d'aquesta entitat, en el projecte participen com a socis l'Hotel Escola Ecotur, el Centre Integrat Public de Formació Professional de Benicarló, el València Culinary Center, la Fundació Horta Sud i l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Aquesta acreditació permetrà realitzar mobilitats amb totes les despeses cobertes d'alumnat, graduats i professorat de Grau Mitjà de FP de totes les escoles participants i durant tot el programa Erasmus fins al 2027.

La comissió avaluadora del projecte ha tingut en compte la totalitat de les places sol·licitades per la Mancomunitat per a aquest primer any de programa.

En concret, i fins a novembre de 2022, es comptarà amb 50 mobilitats de 32 dies i 10 de 122 dies de durada per a estudiants i 21 mobilitats de 7 dies per a professorat i/o personal no docent.

ITINERARIS FORMATIUS PERSONALITZATS

Els itineraris formatius seran personalitzats i s'adaptaran a les necessitats i especialitats de cadascun dels alumnes i alumnes que participen en el projecte. Es podrà triar entre centres de formació especialitzats en gastronomia d'Itàlia, Malta, Irlanda, Bèlgica, França i Portugal.

Per al president de la comissió d'Assumptes Europeus de la Mancomunitat de l'Horta Sud, Bartolomé Nofuentes, la concessió de l'acreditació Erasmus és un "motiu de satisfacció" per a l'entitat comarcal, que aconsegueix liderar un projecte que "millorarà la formació dels i les estudiants de cuina de les nostres escoles i propiciarà un intercanvi de coneixements en el camp de la gastronomia que resultarà sens dubte molt beneficiós per al sector".