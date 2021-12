Un policia fora de servici deté un home per punxar rodes per a robar mentre les canvien

L'actuació de l'agent, que es trobava realitzant unes compres en el barri de Rabasa, va aconseguir recuperar els efectes sostrets i arrestar a tots dos implicats, que ja han passat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia d'Alacant, segons ha informat la Prefectura en un comunicat.

Els fets van ocórrer quan l'agent va observar a un home acatxat entre dos vehicles que pretenia fugir des d'un cotxe amb la porta oberta. A més es va adonar que portava dos motxilles entre els seus braços, per la qual cosa es va tirar a la carrera per a interceptar-lo.

L'agent va comprovar les motxilles pertanyien a la parella propietària del vehicle obert. Tots dos es trobaven canviant una roda del cotxe, quan presumptament el detingut les havia sostret dels seients de l'interior del cotxe.

Així mateix, les víctimes van reconéixer els objectes com a seus, recuperant així tots els efectes sostrets valorats en 1.300 euros. Igualment, el detingut portava amagat en la seua roba el ganivet que va usar per a punxar les rodes, en el moment de la detenció.

L'arrestat comptava amb un ampli historial de detencions per diferents delictes, sis d'ells enguany, en la seua majoria per delictes contra el patrimoni.

La investigació del Grup d'Investigació de la Comissaria de Districte Nord d'Alacant, finalment, va determinar que el detingut havia sigut vist pel pàrquing a bord d'un altre vehicle conduït per una altra persona i que les dos persones col·laboraven en el delicte amb tasques diferenciades i coordinades.

Mentre, un seleccionava les víctimes, l'altre els punxava la roda com a distracció per a robar-los mentre feien el canvi de la mateixa. Després el primer esperava el seu company dins del seu vehicle amb el motor en marxa per a fugir del lloc amb el botí el més ràpid possible. També es va descobrir que van punxar la roda d'un altre vehicle al que no havien pogut robar.