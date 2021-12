PSPV preveu celebrar els congressos provincials el 5 i 6 de febrer i les votacions a secretari general, el 16 de gener

Fonts socialistes han confirmat a Europa Press que aquest és el calendari previst per als congressos de les tres províncies. De moment, l'única candidatura que s'ha conegut és la de l'exalcalde d'Elx i diputat en el Congrés Alejandro Soler, que va manifestar la seua intenció de presentar-se en una trobada amb la militància i ja està celebrant actes amb militants a Alacant. Soler optarà a succeir a l'alcalde de Xàbia, José Chulvi, que previsiblement no repetirà.

A València, per la seua banda, l'actual secretària general, Mercedes Caballero, no s'ha pronunciat encara respecte a la seua intenció de repetir. L'alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, sona com a possible candidat alternatiu. Mentre, a Castelló s'espera que Ernest Blanch torne a presentar-se.