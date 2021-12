Pere Mayor demana la baixa de Més Compromís davant el "canvi de prioritats": "Allà cadascú amb la seua consciència"

L'exdirigent ha dirigit una carta a l'Executiva de Més Compromís en la qual reconeix: "Fa ja bastant temps que trobe que el projecte polític que vaig contribuir a fundar amb l'objectiu bàsic de la defensa dels interessos nacionals i socials del meu País ha deixat eixos objectius com a prioritaris i els ha substituït per uns altres que em costa de compartir".

"Combregar amb pedres de molí i deixar-se enganyar moltes vegades té sentit si a canvi el Poble Valencià aconsegueix un finançament just que li permeta mantindre uns servicis basics òptims. Si no és així, -adverteix- portem ja massa anys deixant-nos enganyar i participant de la festa d'un govern incapaç d'avançar en aquesta direcció, no té sentit i crec que que per coherència he de dir prou i deixar-ho ací".

La carta, consultada per Europa Press, continua: "Allà cadascú amb la seua consciència. Els fets parlen massa clar i el moviment polític al que vaig dedicar tants anys de la meua vida ja té poc a veure amb l'actual. Fer de comparsa i finalment de palmero i deixar-se enganyar per qui ho ha fet en aquest tema sistemàticament, no crec que siga la millor manera de servir al meu País, que no és un altre que el País Valencià. Tot acaba quedant-se sempre en promeses i calendaris incomplits, amb poques engrunes ens conformem".

"NACIONALISTA VALENCIÀ CONVENÇUT"

Major es declara "un nacionalista valencià convençut" i, a mesura que passen els anys i els fets, "encara ho sóc més". "El partit ha canviat les prioritats i eixes tenen molts actors, la defensa dels interessos del nostre país només tenia un i pareix que està difuminant-se".

Per aquestes raons, "i tot un seguit de fets puntuals" que les il·lustrarien, manifesta el seu desig de causar baixa en Més Compromís, "antic Bloc Nacionalista Valencià", conclou.