Fins a 200.000 euros per a empreses amb pèrdues per la Covid

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic llançarà a partir del pròxim dissabte la tercera convocatòria de les ajudes directes del Pla Resistir Plus per a empreses i persones autònomes afectades per la pandèmia. Entre les novetats d'aquesta tercera convocatòria es troba l'ampliació del període de cobertura del deute i dels costos fixos incorreguts quatre mesos fins al 30 de setembre de 2021, sempre que corresponga a contractes previs al 13 de març de 2021.

A més, s'acceptaran com a subvencionables tots els costos fixos incorreguts, fins i tot quan no hagen sigut determinants de pèrdues comptables. A més, tal com va anunciar el titular d'Hisenda, Vicent Soler, en aquesta convocatòria podran presentar-se també tots aquells empresaris i professionals autònoms, inclosos els negocis de nova creació en 2019 que, «havent declarat en 2019 un resultat net negatiu, puguen justificar el caràcter excepcional o sobrevingut de la seua situació de pèrdua», sempre que complisquen amb la resta de requisits.

D'aquesta manera, Soler va explicar que seran subvencionables «les quantitats que es destinen a satisfer el deute amb els proveïdors, creditors financers i no financers, així com a compensar els costos fixos que s'hagen reportat entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021».

El responsable d'Hisenda va fer una crida a totes les empreses i persones autònomes perquè puguen accedir a les ajudes de fins a 200.000 euros del Pla Resistir Plus «perquè puga arribar al teixit productiu valencià la totalitat dels 647 milions d'euros que li han correspost a la Generalitat Valenciana».

«El nostre teixit productiu necessita més que mai el suport financer de les administracions per a fer front a la recuperació, solucionar els seus problemes de solvència i garantir la seua liquiditat, i per això havíem sol·licitat al Govern tant la flexibilització dels criteris com l'ampliació del termini de concessió», va assegurar el responsable autonòmic d'Hisenda.

De fet, Soler va incidir en què és fonamental que «totes les federacions empresarials, gestors administratius i assessors fiscals, i tot aquell que tinga contacte amb una empresa amb problemes a causa de la Covid-19, trasllade l'existència d'aquestes ajudes. Volem que acudisquen a aquesta tercera convocatòria, que segurament serà l'última, i ens permetrà jugar a fons a empreses i Administració a favor de la solvència de totes elles», va afegir.

En concret, el termini per a totes les empreses que desitgen presentar la seua sol·licitud s'iniciarà el dissabte 4 de desembre a les 09.00 i finalitzarà el dilluns 13 de desembre a les 23.59 h. En aquesta ocasió no hi haurà procés de cita prèvia i els interessats, ja siguen empreses que tributen per estimació directa com per estimació objectiva, hauran d'emplenar la sol·licitud en un únic tràmit.

Per a això es requerirà certificat electrònic. Segons indiquen des de la Conselleria, més de 11.000 empreses ja s'han beneficiat de les ajudes directes del pla de fins a 200.000 euros, l'objectiu dels quals és protegir el teixit productiu valencià i garantir la seua solvència i liquiditat fins que es recupere l'activitat econòmica en els sectors més afectats per la Covid. La Generalitat va ampliar el mes de juliol passat aquestes ajudes a tots els sectors econòmics, amb independència de la seua activitat.