València comença a multar amb 60 euros per accedir sense autorització a l'àrea residencial de Ciutat Vella Nord

L'Àrea de Prioritat Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord comença la seua marxa al 100% amb la imposició de multes de 60 euros per accedir sense autorització a aquesta zona, la primera de València vetada al denominat "trànsit oportunista", és a dir, el que utilitza el centre històric per a travessar la ciutat sense tindre'l com a destí. Després de la fase informativa que va començar el 18 d'octubre i en la qual no s'ha sancionat, les càmeres començaran a multar aquest dimecres, 1 de desembre, als vehicles motoritzats privats que accedisquen a aquesta zona sense l'esmentat permís. Fins a aquest moment, l'Ajuntament ha acreditat a més de 14.000 vehicles de 5.000 propietaris. El 37% correspon a veïns empadronats i el 21% empreses de la zona restringida.

D'aquesta manera, la plena activació de les càmeres col·locades en cinc punts de l'àrea exclusiva per a residents suposa l'inici de les sancions a aquells vehicles no autoritzats. Aquests dispositius de control es troben en els accessos dels carrers Salvador Giner, Corona, Vell de la Palla, Salvador i en l'avinguda María Cristina.

Carrers afectats per les restriccions a la circulació de l'APR de Ciutat Vella. Henar de Pedro

Fins ara, la Regidoria de Mobilitat Sostenible ha acreditat 14.443 matrícules permanents, és a dir, de residents, propietaris d'habitatges o places d'aparcament en la zona d'influència. A aquest registre s'ha afegit de manera automàtica als vehicles d'emergència i de seguretat ciutadana i taxis, que estan exempts i poden circular lliurement.

Aquest departament compta amb un equip de 14 persones que treballen diàriament per a tramitar totes les sol·licituds, un procés de registre que ha experimentat "un creixement important en els últims dies, en els quals s'han atés centenars de telefonades", apunten fonts de Mobilitat. Des del mes de febrer passat es podia començar a sol·licitar el permís per a accedir al APR. No obstant això, s'ha registrat una major activitat des de l'anunci de la fase informativa, que va començar el passat 18 d'octubre i va finalitzar ahir. El procés d'autoritzacions, apunten des de Mobilitat, estarà sempre obert.

En el cas de produir-se alguna entrada de vehicles no registrats en el sistema de videovigilància, les persones interessades tindran fins a cinc dies per a poder acreditar el seu accés. En el cas de no fer-ho, l'Ajuntament posarà en marxa el procediment sancionador, que contempla multes de 60 euros per aquesta infracció. Els permisos puntuals també es poden sol·licitar amb cinc dies d'antelació.

Balanç de la campanya informativa

La Regidoria ha enviat des del 18 d'octubre 7.200 cartes a propietaris de vehicles que havien accedit sense autorització al APR. La missiva advertia que el vehicle no estava registrat en el sistema i, per tant, se'ls convidava a demanar el permís.

Segons recorden des de Mobilitat, les autoritzacions es comuniquen via correu electrònic, per la qual cosa és possible que moltes persones hagen rebut la corresponent confirmació, però l'enviament haja caigut en la safata de correu fem, per la qual cosa insisteixen en la necessitat de revisar eixa bústia. Fins ara han accedit a la web i l'app de l’APR València 2.936 usuaris.

Quant a la tipologia d'autoritzacions, dels 5.031 titulars de vehicles validats, el 37% correspon a empadronats en l'àrea de Ciutat Vella Nord, mentre que un 21% són empreses que presten serveis dins de l’APR. Les persones propietàries de places d'estacionament i empreses de càrrega i descàrrega representen cadascuna el 9% dels permisos. L'Associació de Venedors del Mercat Central, per exemple, ha introduït fins ara 192 matrícules amb dret d'accés a la zona restringida.

Zona de baixes emissions

Aquesta iniciativa, que va sorgir dels pressupostos participatius Decidim VLC 2016, encaixa amb l'exigència de la llei estatal de Canvi Climàtic que obligarà als municipis de més de 50.000 habitants a crear zones de baixes emissions abans de 2023. No obstant això, la seua posada en marxa s'ha retardat sis mesos a causa de la "complicada tramitació", tant per la falta de personal funcionari per a atendre les peticions dels residents com per l'activació del programari necessari per al seu funcionament.

Ribó: "Els beneficis seran molt majors que els perjudicis"

L'alcalde de València, Joan Ribó, considera que "els beneficis" que aportarà l'Àrea de Prioritat Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord "seran molt majors que els perjudicis que es puguen ocasionar". Segons ha indicat, "al principi" es pot ocasionar "algun problema" pels canvis que suposa en el trànsit, però afig que en matèria de mobilitat aquests es gestionen "ràpidament".

"Si volem tindre una zona com es va demanar en el seu moment, fa molts anys, solament per a les persones que viuen allí i per a les persones que han de fer determinats serveis com a manteniment o de qualsevol tipus, és imprescindible tindre aquests mecanismes de control" del trànsit, ha exposat aquest dimarts.