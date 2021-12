El PP reprocha al Gobierno una inflación "galopante" que causa "miseria" y Calviño le pide no ser "catastrofista"

El Partido Popular reprochó este miércoles al Gobierno la inflación "galopante" que causa "miseria" después de que los precios de los bienes de consumo más frecuente en España se encarecieran en noviembre hasta situarse un 5,6% por encima del nivel registrado el año pasado, lo que supuso un nuevo máximo alcanzado desde septiembre de 1992. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, no obstante, obvió el dato e insistió en que la recuperación económica de España “está en marcha”. También pidió al PP y a Vox abandonar su "catastrofismo".

"Gobierne o váyanse, pero no dejen a España a la intemperie", señaló la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso este miércoles. En su intervención, recordó que España fue la economía "que más cayó" el año pasado y que este curso "lidera el índice de miseria, pues solo dos países desarrollados (Turquía y Brasil) nos superan".

En este sentido, Gamarra volvió a solicitar una ley de pandemias cuando España entra en su sexta ola y aseguró que no tenerla es una "negligencia" que solo da "incertidumbre". Respecto a las políticas económicas, criticó a Calviño no admitir "que los 36.000 millones de euros del fondo de contingencia están en peligro" o no mentar la "inflación galopante".

La titular de Economía, no obstante, insistió en que la recuperación económica "está en marcha" gracias al plan de vacunación, una arista por la que le pidió al PP estar “orgullosos”. Así, explicó que la Comisión Europea fija “un crecimiento medio del 5% en tres años”, sin mencionar la rebaja del crecimiento de la economía española llevada a cabo por varios organismos, como Funcas (un 20% menos) o el Banco de España.

La vicepresidenta remachó que España "lidera el Plan de Recuperación" y puso en valor las medidas tomadas por el Ejecutivo para "proteger el empleo". "La creación de empleo se ha disparado y esto nos tiene que dar confianza para salir de la crisis", añadió antes de criticar al PP "su visión catastrofista". "Frente a su visión catastrofista, la realidad nos muestra un país solidario", añadió.

"Llevamos 21 meses muy duros, pero los ciudadanos saben que pueden contar con un Gobierno que les tiene en la cabeza y en el corazón", contestó la vicepresidenta a las críticas de Vox, a quien afeó oponerse a todo "sin plantear alternativa". A preguntas de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, la formación de Santiago Abascal acusó al Ejecutivo de "sacrificar la industria en el altar de la transición climática" y de alentar las protestas sociales con políticas económicas que "agranda el abismo entre la realidad de los españoles y la del Ejecutivo".