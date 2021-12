Ana Morgade desvela su sueño laboral frustrado del que se aprovechó Soraya Arnelas

Dani Rovira recibió este martes en La Noche D a unas invitadas de lujo. Entre ellas, Ana Morgade y Soraya Arnelas, que acudieorn a divertirse al programa nocturno de TVE y a desvelar -y zanjar- algún que otro asunto del pasado que las atañe a ambas.

Como el tema de la noche era los pecados, humorista y cantante le han confesado al actor cuáles son sus pecados capitales más practicados y son muchos los secretos que tenían guardados en todas sus trayectorias.

En algún momento de la conversación salió el de la envidia, y, en ese momento, Ana Morgade se sinceró con la audiencia, contando cuál era su sueño laboral frustrado.

La también presentadora quiso trabajar en Disneyland París, pero la rechazaron. "Yo me presenté para hacer de muñeco en Disneyland París y no me cogieron", contaba con su habitual chispa Morgade.

Pero, ¿para qué personaje era? "Había una regla al entrar de estas de la pared. Entonces tú te ponías, te medían y te decían qué muñeco te tocaba. Yo estaba para Chip o Chop". "¡Como ardilla no doy!", explicaba Ana visiblemente decepcionada.

Entonces, lo que nadie se esperaba era la revelación que estaba a punto de hacer la cantante extremeña: "Yo fui Chip y Chop", desveló.

Ana Morgade, totalmente anodadada ante la noticia, no podía creer los caprichos del destino, ya que, al final, se dieron cuenta de que, donde fracasó Soraya triunfó Ana y viceversa.