Karlos Arguiñano se disculpa ante los espectadores: "Pido perdón de verdad"

Karlos Arguiñano sigue, día tras día, entre fogones, cocinando para los espectadores de Antena 3. El cocinero más conocido de España ofrece recetas, trucos y, por supuesto, buena comida, pero también un buen puñado de dosis de humor con sus chascarrillos y sus chistes.

Sin embargo, también hay momentos en el programa para ponerse serio, y eso es lo que ha hecho recientemente en una de sus últimas intervenciones, donde se sinceró para pedir disculpas a la audiencia.

"No es Navidad, pero me adelanto", empezaba diciendo el cocinero vasco mientras llevaba a la mesa sus elaboraciones, antes de despedir el programa.

"Pidiendo excusas si en algún momento he dicho alguna cosa que no os ha gustado. Yo siempre aprovecho las navidades para pedir excusas", decía un emocionado Arguiñano.

"Hablo tanto durante todo el año, me hacen tantas entrevistas que, igual en algún momento, a alguien no le ha sentado bien lo que yo he dicho. Pido perdón de verdad", argumentaba, sincero, el cocinero antes de despedirse y emplazar a la audiencia hasta el día siguiente.

Estado de salud de su mujer

Hace unos días, el cocinero salió de nuevo a la palestra para frenar las especulaciones y la preocupación de sus seguidores acerca del estado de salud de su mujer.

Karlos quiso aclarar la situación y ha asegurado que su mujer está bien y en perfecto estado de salud.

Según contó, a su mujer, como a la inmensa mayoría, le ha afectado la pandemia en su día a día, esto no quiere decir que esté pasando por ningún problema de salud, más bien todo lo contrario.