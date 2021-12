Las deudas acechan a Isabel Pantoja y a su mitad de la finca Cantora, donde vive la tonadillera junto a parte de su familia, como su hermano Agustín.

Según la revista Lecturas, que ha tenido acceso en exclusiva a su último varapalo financiero, confirmado hace menos de tres semanas, nueva deuda que pesa sobre el 52,4% de Cantora que figura a su nombre. Una deuda, tanto a Hacienda como a los bancos, que hace que la artista de Marinero de luces deba ya 2,8 millones de euros.

Esto, según siempre la información de la revista, la sitúa cada más cerca de perder la finca en la que lleva encerrada estos últimos años y donde ha vivido cosas tan importantes como la reciente muerte de su madre.

Otra consecuencia podría ser que Kiko Rivera pierda todo lo que su padre, Paquirri, dejó para él por la cuestionable administración que su progenitora ha hecho de esos bienes.

Con todo, según detalla la revista, la salida a subasta de Cantora podría ser inminente.

¿Reconciliación?

Aunque su relación con la familia Pantoja parece estar más fría que nunca, el DJ no descarta un acercamiento con su hermana y con su madre: "En estas fechas pueden pasar cualquier cosa". Por lo tanto, la Navidad podría propiciar ese reencuentro con Isa e Isabel Pantoja, pero quizá no con su prima, pues no ha querido nombrar a Anabel.