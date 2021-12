Tras la salvación de Luca y Sandra, Miguel y Cristina se enfrentarán a la sala de expulsión el jueves en 'Secret Story'

Telecinco emitió Secret Story: cuenta atrás este martes 30 de noviembre. La gala, como viene ocurriendo con todas las presentadas por Carlos Sobera, estuvo repleta de lágrimas, tensión y ataques entre los concursantes. Pero también ocurrió algo bueno para dos de los participantes, pues fueron salvados de la nominación.

Los menos votados por la audiencia, pues se vota para expulsar, fueron Luca Onestini y Sandra Pica. Esto deja la expulsión del jueves entre Miguel Frigenti y Cristina Porta, dos de los mayores protagonistas de un concurso en el que pasaron de ser amigos a enemigos en cuestión de días.

Pero si alguien se quedó tranquilo con la salvación fue Julen de la Guerra, novio de Sandra Pica. Y es que, este ignoró la posibilidad de salvarla de la nominación el pasado jueves, cuando ganó la inmunidad y el poder del intercambio, pero decidió "dejar las cosas tal y como lo había decidido la casa".

Esto había tenido atormentado al madrileño, aunque no había llegado a verbalizar que estaba arrepentido, sino que se limitó a decir que quizá se había equivocado. Por su parte, Pica decidió no darle mucha importancia al gesto y respetar la decisión de su pareja, aunque apuntó que ella, en su lugar, sí que lo habría salvado a él.

De esta manera, la expulsión del jueves, en la gala presentada por Jorge Javier Vázquez, queda entre Miguel Frigenti y Cristina Porta. Esta última dijo que le iba a "dar un telele" por los nervios y por hacer y deshacer maletas continuamente:

Sandra Pica, la segunda salvada de esta noche #SecretCuentaAtrás12 pic.twitter.com/1kyblnC12j — Secret Story. La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) December 1, 2021

"Gracias por dejarme estar aquí, no contaba con ningún apoyo fuera. Saben que quiero continuar, ojalá me pueda quedar", dijo sobre sus seguidores. Frigenti, por su parte, dijo que había sido superfeliz y que estaba orgulloso por no haber repetido los errores de su primer paso por el programa.