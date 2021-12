"No vendas besos cuando has tocado la zambomba": la frase de Lucía Pariente a Cristina Porta que enfadó a Sobera

Este martes 30 de noviembre, Telecinco emitió Secret Story: cuenta atrás. La gala, como viene ocurriendo con todas las presentadas por Carlos Sobera, estuvo repleta de lágrimas, tensión y ataques entre los concursantes. Y no solo eso: el maestro de ceremonias tuvo que regañar en varias ocasiones a colaboradores y exconcursantes en plató por sus cuestionables contraalegatos.

La primera en ser reprendida fue Lucía Pariente, que hizo el contraalegato para que Cristina Porta sea expulsada el próximo jueves. La guardiana del refranero español llamó "mentirosa" a la periodista y dijo que, a lo largo del programa, se había dedicado a decir cosas que no eran ciertas, haciendo énfasis en que, durante las últimas semanas, estaba "vendiendo" sus primeros besos con Luca Onestini, cuando ambos ya habían hecho algo más un tiempo antes.

"Si tú ya tocaste la zambomba antes del 21 de octubre, si ya has tocado piel, ¿para qué vienes vendiendo besos?", fue la particular manera de Pariente de resumir su idea. Porta no contestó a la acusación, pero esta no cayó en saco roto. Después de la gala, Frigenti dijo que no había entendido nada de lo que había dicho Lucía Pariente. "Pues debe ser que se está viendo algo distinto a lo que sabemos nosotros, porque Lucía loca no está", añadió Sandra Pica.

Y es que, la mayoría de besos en la pareja ha tenido lugar a escondidas, por lo que sus compañeros aún no saben que dieron ese paso, precisamente, la noche antes de la posible expulsión de Cristina Porta el pasado jueves, por lo que ambos fueron acusados de instrumentalizar y forzar su relación para ganar votos a su favor.

Carlos Sobera reprendió a la exconcursante por el comentario de la zambomba, pues creyó que se podía hacer una lectura machista del mismo: "No quiero que se pase por alto, porque nos quedan tres alegatos todavía. Vamos a intentar no pasar la barrera ni de la falta de educación ni del mal gusto ni del machismo. Lo digo por lo de la zambomba, Lucía", aseveró.

Pariente, por su parte, respondió dando a entender que podría haber un favoritismo por parte del programa con Cristina Porta, una especulación común en redes. "Muy bien, hoy lo vamos a hacer todo mal. Defendamos todos a Cristina Porta, señores. Pero que no nos cuenten el cuento de que ha sido un beso improvisado, que el amor venía de ahí, porque venía de atrás. Si traemos comido el magro, vamos a dejar el caldo y no nos vendas bobadas", espetó, indignada.

Tampoco estuvieron exentos de críticas los contraalegatos de Adara Molinero para expulsar a Luca Onestini, ni el de Mª Jesús Ruiz para expulsar a Sandra Pica. La primera se saltó las normas al utilizar su tiempo, además, para decirle a Miguel Frigenti lo mucho que le quería y mandarle ánimo.

Por su parte, Mª Jesús Ruiz fue reprendida por dedicar su tiempo a animar a Pica en lugar de criticar su concurso y para advertirle sobre su novio, Julen de la Guerra; por último, pidió la expulsión de Cristina Porta. "Tendría que haber hecho caso a mi mujer cuando me dijo que me quedara en casa esta noche", dijo Sobera, desesperado.