Carlos, en 'First dates': "Después de estar con más de cien mujeres, ahora quiero tranquilidad"

Carlos llegó con las ideas muy claras a First dates este martes: "Al haber viajado por todo el mundo he conocido diferentes nacionalidades, personas y culturas. También a mujeres de todo tipo y clase", afirmó el comensal.

"Cada uno tiene su fetiche, como en mi caso puede ser las mujeres pelirrojas, las personas del este y las japonesas", explicó Carlos, que se encontró en el restaurante de Cuatro con todo lo contrario a lo que buscaba.

Carlos: "Mi fetiche son las pelirrojas, las personas del este y las japonesas" 😏



Mari Paz es rubia y española 😲 La cita aún puede dar un giro... 🤞 #FirstDates30N https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/2ZQBd6E3xB — First Dates (@firstdates_tv) November 30, 2021

Y es que su cita fue Mari Paz, rubia y española: "Me gusta mucho salir y lo que quiero es una persona que lo haga conmigo, que baile y, si quiere descansar un rato, lo puede hacer, pero que baile".

El madrileño afirmó en su presentación que "después de estar con más de cien mujeres he llegado a la conclusión de que la vida tiene ciclos y en el que me encuentro ahora es de tranquilidad y relajación".

¿Puede un hombre de sueños cumplidos como Carlos encontrar el amor en @firstdates_tv? 🤔



¡Esta noche en #FirstDates30N! ❤ pic.twitter.com/lkTl7lm2QX — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 30, 2021

"La primera impresión que he tenido al verle es que me ha parecido guapo", reconoció la tarotista nada más ver a Carlos, que también se quedó cautivado con ella: "Me ha parecido una chica guapa, elegante y atractiva".

La conversación y la velada transcurrió de forma fluida entre ambos, que buscaron puntos en común para intentar forjar algo más que una amistad. Mari Paz le contó que "lo que más me gusta es a lo que me dedico, soy vidente".

"En la reacción de Carlos al contárselo he visto que me había notado algo en los ojos", señaló la madrileña, que le explicó a su cita que "veo que eres muy buena persona, con un interior muy bueno". Él, entre risas, respondió: "Es lo que me dicen siempre".

Al final, Mari Paz sí que quiso tener una segunda cita con Carlos "porque el rato que hemos estado juntos me he sentido a gusto". Él, por su parte, también quiso volver a quedar porque "me he encontrado a una persona que no me esperaba".