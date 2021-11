Igor, en 'First dates': "Soy más oso de peluche que empotrador, aunque igual no es verdad..."

El humor y el buen ambiente fue la nota dominante en la cita entre Igor e Isabel este martes en First dates, aunque no fue suficiente para que triunfara el amor entre ambos, ya que las impresiones cuando se conocieron en la barra del restaurante de Cuatro lastraron su decisión.

El bilbaíno, nada más llegar afirmó que "no soy una persona normal porque nadie lo es. Soy matemático y seguro que hay alguna teoría del caos para poder ligar. Cuando sales de tu zona de confort es cuando empieza el caos".

La madrileña llegó a continuación, y comentó que "llevo un tiempo soltera, más del que me gustaría y menos del que, probablemente, le importaría", y comentó nada más ver a su cita que "no me ha gustado mucho porque no es mi prototipo, que es más alto y con pelo. Igor no me ha impactado".

El bilbaíno, en cambio, no dudó en piropear a su cita: "Eres muy guapa, no me lo imaginaba...". Carlos Sobera intervino para señalar que "Igor es matemático y tiene una fórmula para triunfar en el amor", algo que dejó intrigada a Isabel.

En la cena, a pesar de las primeras reticencias de la madrileña, ambos conectaron y se lo pasaron bastante bien durante la velada, incluso bromearon con Lidia Torrent sobre las cervezas que llevaban bebidas.

Al final, Igor sí que quiso tener una segunda cita con Isabel, pero la madrileña prefirió no volver a quedar con el bilbaíno: "Me ha faltado algo". Algo que ya se esperaba el matemático: " Sabía que iba a decir que no porque soy más un oso de peluche que empotrador, aunque igual no es verdad...", afirmó, dejando con la duda a Isabel.