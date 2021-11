La abogada de Meghan Markle niega las acusaciones de que la duquesa acosó a sus ayudantes en la Casa Real Británica

El documental de la BBC Los príncipes y la prensa continúa en su segunda y última entrega señalando la mala relación de la Casa Real Británica con los medios nacionales. En esta ocasión se ha centrado en uno de los personajes que más titulares negativos ha acaparado desde su matrimonio: Meghan Markle.

En concreto, han hablado de una de las noticias que más recelo ha despertado por parte del público: las acusaciones de acoso a su plantilla. Según un reportaje publicado por The Times en marzo, la duquesa habría maltratado psicológicamente a sus ayudantes durante su etapa en Londres.

El periodista encargado de llevar a cabo este artículo, Valentine Low, habló para la cadena británica y comentó que estos episodios de bullying siguen generando secuelas en los afectados que se atrevieron a hablar con la prensa: "Algunas de estas personas, dos años y medio después, estaban llorando mientras escribía la historia. Todavía estaban gravemente traumatizados. Así que algo malo pasó".

Markle, por supuesto, negó las acusaciones en su momento y las achacó a otro ataque de la monarquía a su figura y su matrimonio. Y, en este caso, ha sido su abogada, Jenny Afia, quien ha salido en su defensa lamentado que es muy difícil demostrar que las denuncias son falsas.

“Massive Massive inaccuracies in that story” - Jenny Afia, Meg’s Lawyer pic.twitter.com/6gTnbZgD7R — Dani✌🏾 (@ArchLiliHazMeg) November 29, 2021

Afia ha señalado que hay muchas "inexactitudes" en las declaraciones de las víctimas y dejó claro su definición de abuso: "Lo que realmente significa es usar el poder de manera inapropiada, repetida y deliberadamente para lastimar a alguien física o emocionalmente".

Markle, que ha confesado ser víctima de bullying personalmente, "no quiere negar las experiencias personales de nadie", según su abogada, pero ambas dicen que "de ninguna manera" ha hecho las cosas que han contado de ella. "Si no has intimidado a alguien, ¿cómo lo demuestras?, preguntaba la letrada a modo de conclusión.

Este documental, que ya enfadó al equipo de prensa de la realeza la semana pasada con su primera entrega, agita temas que ya habían dejado de formar parte de la agenda mediática y vuelve a poner sobre la mesa algunas de las polémicas ya olvidadas.